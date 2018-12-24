Nokia'nın Yeni Giriş Seviyesi Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı

Nokia'nın Snapdragon 439 ile çalışan yeni giriş seviyesi akıllı telefonunun detayları ortaya çıktı.

Nokia adı altında akıllı telefonlarını üreten HMD Global'in halihazırda Nokia 1 ve Nokia 5.1 gibi giriş seviyesi akıllı telefonları bulunuyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre HMD Global, Nokia markası altında, Qualcomm'un Snapdragon 439 işlemcisini kullanacak yeni bir akıllı telefon üretecek.

Nokia'nın gücünü Snapdragon 439 işlemcisinden alacak olan yeni giriş seviyesi akıllı telefonu TA-1124; 12nm mimarisine, Adreno 505 grafik işlemcisine, 2GB RAM'e, microSD kart ile genişletilebilir 32GB dahili depolama kapasitesine, 6 inçlik ekrana, 3.500mAh batarya kapasitesine, iki adet 13MP çözünürlüğünde ana kameraya, 5MP çözünürlüğünde selife kamerasına ve Android 9 Pie işletim sistemine sahip olacak.

~Nokia 3.1 Plus.

Ortaya çıkan Nokia'ya ait giriş seviyesi akıllı telefonun işlemci ve RAM hariç bütün özellikleri Nokia 3.1 Plus akıllı telefonuyla birebir aynı. Bu bağlamda Nokia'nın ortaya çıkan yeni akıllı telefonunun Nokia 3.1 Plus'ın başka pazarlarda piyasaya sürülecek versiyonu olabileceği düşünülüyor.