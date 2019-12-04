Nokia, 2020'de Uygun Fiyatlı Bir 5G Telefon Piyasaya Sürecek

HMD Global, 5G bağlantı destekli bir telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılında tüketicilerle buluşması beklenen yeni Nokia telefon, Snapdragon 765 işlemcisinden güç alacak.

Finlandiya merkezli Nokia'nın eski popülaritesi uzun zamandır yok. Şirket, bir dönemlerin en büyük cep telefonu üreticilerinden biriydi ancak artık HMD Global sayesinde ayakta duyuruyor. Fakat HMD Global tarafından yapılan açıklamalar, şirketin yaklaşmakta olan 5G teknolojisine sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Nokia tarafından yapılan açıklamalar, 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanan telefonun bazı özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

HMD Global tarafından yapılan açıklamalara göre Nokia'nın yeni akıllı telefonunda Snapdragon 765 kullanılacak. Aslına bakacak olursak bu işlemci fazlasıyla tanıdık geliyor çünkü Çinli teknoloji devi Xiaomi de bu işlemciyi tercih ediyor. Yaklaşmakta olan telefon, Nokia'nın son dönemlerde piyasaya sürdüğü "PureDisplay" özelliğine de sahip olacak. Ancak bu ekranın tüketiciler tarafından ne kadar memnuniyetle karşılanacağını zaman gösterecek.

HMD Global Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas tarafından yapılan açıklamalara göre Nokia'nın yeni telefonu 4K çözünürlükte ultra geniş açılı video desteği sunan ZEISS lenslere sahip olacak. Ayrıca bu telefonun yan tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu sensörü bulunacak ve telefonun kamera kurulumunda 3 adet modül yer alacak. Fakat Nokia, yeni telefonunun sadece bu özelliklerinde iddialı değil.

Sarvikas, bu telefonda yenilikçi bir termal yönetim özelliğinin bulunacağını ve bunun da bu telefonun bataryasının, 5G kullanımda bile 1 gün gidebileceğini söylüyor. Bu çok önemli bir detay çünkü günümüz akıllı telefonlarının en büyük sorunu batarya ve şirketler, batarya sorununa çözüm bulmak için çok ciddi çalışmalar yürütüyorlar. HMD Global, yeni Nokia telefonunda bu sorunun üstesinden gelecek gibi görünüyor.

Sarvikas tarafından yapılan açıklamalarda, şirketin 2020 yılındaki esas amacının 5G teknolojileri üzerine çalışmak olduğu vurgulandı. 5G teknolojisini erişilebilir hale getirmek istediklerini söyleyen Sarvikas, Qualcomm'un bu konuda biçilmiş kaftan olduğunu ve onlarla çalışmaktan memnun olduklarını ifade etti. Sarvikas, Snapdragon 765'in hem uygun fiyatlı hem de birinci sınıf bir cihaz için uygun olduğunu belirtti.

HMD Global tarafından yapılan açıklamalar, 2020 yılının hareketli geçebileceğini gösteriyor. Nokia'nın marka değeri her ne kadar eskisi kadar olmasa da şirket, üreteceği kaliteli ve şık tasarımlı bir akıllı telefonla tüketicilerin aklını çelebilir. Ancak şirketin neler yaptığını görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.