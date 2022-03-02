Nostalji Hissinin Ağrı Hissini Azaltabileceği Keşfedildi

Yakın tarihli bir araştırma, nostalji hissi ve ağrı arasında beklenmedik bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre nostaljinin, ağrı hissini 'hafiflettiği' keşfedildi.

Nostalji hissi, bizi çocukluk anılarımız gibi geçmişte kalan güzel anılara götürmesi dolayısıyla hepimizin hoşuna giden bir histir. Ancak görünen o ki nostaljinin, güzel anıları tekrar yaşamamızı sağlamasının dışında çok önemli başka faydaları da bulunuyor.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre nostalji hissinin, ağrı algımız üzerinde de etkileri bulunuyor. Çalışmanın ardındaki araştırmacılar, nostaljinin, baş ağrısı ve hafif klinik ağrı gibi düşük düzeydeki ağrıların hafifletilmesinde ilaçsız bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini öne sürüyor.

Anılar, kelimenin tam anlamıyla 'yaralarımızı sarabilir'

Çin Bilimler Akademisi'nden araştırmacılar, nostaljinin ağrı üzerinde bir etkisi olup olmadığının tespitini yapmak adına fMRI ile beyin aktivitelerini ölçtüğü yetişkin katılımcılardan, gösterilen görüntülerin nostaljik seviyelerini ve termal uyarıcılardan kaynaklanan ağrının derecelendirmelerini istedi. Gösterilen nostaljik haberler arasında eskiden popüler olan atıştırmalık bir şeker, çizgi film ve okul bahçesinde oynanan oyunlar gibi ortalama bir çocukluğa ait sahneler ve ögeler gösterilirken, kontrol grubunda da katılımcılara modern günlük yaşamdan ilgili sahneler ve öğeler gösterildi.

Bu deneyin sonunda ise kişilerin nostaljik görseller gördüklerinde, kontrol grubundaki görsellere kıyasla ağrı değerlendirmesinde daha düşük ağrı seviyesi tecrübe ettiği ve en büyük etkinin düşük yoğunluklu ağrıda yaşandığı gözlemlendi.

Buna ek olarak nostaljik görüntüleri izleyen katılımcıların, ağrının algılamasında rol oynayan iki beyin bölgesi olan sol lingual girus ve parahipokampal girus’taki aktivitesinin de azaldığı tespit edildi. Buna göre vücut ve korteks arasında bilgi aktarımından sorumlu beyin bölgesi olan talamus’ta meydana gelen aktivitenin hem nostalji hem de ağrı dereceleriyle bağlantılı olduğu; talamus’un nostalji bilgisini entegre ederek ağrı yollarına iletebileceği keşfedildi.