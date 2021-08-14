70'li yıllarda ve öncesinde çekilmiş çok sayıda nostaljik filmin afişlerine göz atabileceğiniz dev bir arşivle tanışmak ister misiniz? Teksas Üniversitesi'nin Harry Ransom Center isimli müzesinin arşivi, binlerce filmin afişini meraklıları ile çevrimiçi olarak paylaşıyor.

Film afişleri günümüzde genel olarak kocaman oyuncu kafaları ve dev fontlarla yazılmış kadrolardan ibaret gibi görünse de zaman zaman karşımıza oldukça yaratıcı işler çıkabiliyor. Fakat acaba geçmişte film afişlerinin tasarımları nasıldı?

ABD'de Teksas Üniversitesi'nde Harry Ransom Center isimli arşiv, müze ve kütüphane olarak hizmet veren merkez, bunu merak edenlere harika bir arşiv sunuyor. Kültürel ve edebi sanat eserlerinin arşivlenmesi alanında uzmanlaşan merkez, 40'lı yıllardan 70'li yıllara kadar çıkmış binlerce filmin afişlerini çevrimiçi olarak internet sitesi üzerinden paylaşıyor.

Arşivde türlere ve çıkış yıllarına göre dolaşmak mümkün:

Harry Ransom Center'ın dev arşivinde bilim kurgudan korkuya, müzikallerden belgesellere aklınıza gelebilecek her türden film bulunuyor. Sitede arşive göz atarken türlere göre ilerlemenin yanında filmin çıkış yılına göre gezinti yapmak da mümkün. Ayrıca sitede afişlere yer aldıkları koleksiyonları seçerek de ulaşabilirsiniz.

Şu an için erişime açık 5000 filmin yer aldığı arşive göz atmak için yapmanız gereken ise çok basit. Buraya tıklayarak Harry Ransom Center'ın dijital arşivinin yer aldığı siteye ulaşabilirsiniz. Ardından solda yer alan menüler arasında gezinerek afişlere erişmeniz mümkün.