realme, orta üst segment yeni telefonları 13 Pro ile 13 Pro+'ı resmen duyurdu. Telefonlar, oldukça etkileyici özelliklerle donatıldılar.

Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte yepyeni akıllı telefonlarını duyurdu. Bu bağlamda; bir süredir gündemde olan realme 13 Pro ile realme 13 Pro+ resmîleşmiş oldu. Peki realme'nin üst düzey telefonları tüketicilere neler vadediyor?

realme'nin yeni akıllı telefonları, büyük oranda ortak özelliklere sahipler. Her iki telefonda da 6.7 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlük sunan kavisli ekranlarla karşılaşıyoruz. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekranlar, DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'üne destek veriyorlar ve 2.000 nit tepe parlaklık değerine ulaşabiliyorlar. Ekran izi parmak okuyucu sensöre ev sahipliği yapan telefonlar, 32 MP selfie kameralarla donatıldılar.

realme 13 Pro ve realme 13 Pro+ işte böyle görünüyor

realme 13 Pro ve realme 13 Pro+, Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden güç alıyorlar. Her iki telefonda da 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı sunuluyor. realme 13 Pro'da bulunan 5.200 mAh kapasiteli batarya 45W, realme 13 Pro+'ta bulunan aynı kapasiteli batarya ise 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Öte yandan; her iki akıllı telefonda da Android 14 tabanlı realme UI 5.0 arayüzünü görüyoruz.

Telefonların arka kısımlarına baktığımız zaman, burada işlerin değiştiğini görüyoruz. realme 13 Pro'da Sony LTY-600 sensörlü 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. realme 13 Pro+ ise 50 MP çözünürlük sunan Sony LYT-701 sensörlü ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı kameraya ve Sony LYT-600 sensörlü 50 MP periskop telefoto kameraya ev sahipliği yapıyor.

realme 13 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, FHD+ (2412 x 1080 piksel), 120 Hz, 2.000 nit, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM 8-12 GB (LPDDR4X) Depolama 128-256-512 GB (UFS 3.1) Ön Kamera 32 MP (f/2.45) Arka Kamera 50 MP (f/1.88), Sony LTY-600, OIS + 8 MP (f/2.2) Batarya 5.200 mAh (45W) İşletim Sistemi Android 14 (realme UI 5.0)

realme 13 Pro+ teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, FHD+ (2412 x 1080 piksel), 120 Hz, 2.000 nit, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM 8-12 GB (LPDDR4X) Depolama 256-512 GB (UFS 3.1) Ön Kamera 32 MP (f/2.45) Arka Kamera 50 MP (f/1.88), Sony LYT-701, OIS + 8 MP (f/2.2) + 50 MP (f/2.65), 6x sensör zoom, 120x zoom Batarya 5.200 mAh (80W) İşletim Sistemi Android 14 (realme UI 5.0)

realme 13 Pro/13 Pro+ fiyatı: