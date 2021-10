Nusret Gökçe, Instagram'da yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımında çıraklık dönemlerinden kalma bir fotoğrafa yer veren iş insanı, "Uzaya ilk restoranı ben açacağım." ifadelerini kullandı. Nusret'in paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Dikkat çekici bir başarı hikayesine sahip olan Nusret Gökçe, sahip olduğu restoran zincirinin yanı sıra oldukça popüler bir sosyal medya fenomeni. Bugüne dek yaptığı paylaşımlarla defalarca gündem olan Nusret, yaptığı son açıklamayla da dikkat çekmeyi başardı. Instagram'da bir gönderi paylaşan iş insanı, “Uzaya ilk restoranı ben açacağım." ifadelerini kullandı. Aynı paylaşımda, bu sözlerin İngilizce hali de yer alıyor.

Nusret tarafından yapılan paylaşımda, çıraklık döneminde çekilmiş olan bir fotoğraf yer alıyordu. Bu fotoğraf, yapılan açıklama kadar ilgi görmedi. Binlerce yorum yapan takipçileri, Nusret'in bu açıklamasını desteklediler. Kimileriyse daha İstanbul'daki restorana bile gidemediklerini, uzaydaki restorana gitmenin hayal bile olamayacağını ifade ettiler.

İşte Nusret'in yaptığı o paylaşım

Nusret Gökçe tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

"Uzaya ilk restoranı ben açacağım. Bak sonra demedi demeyin dedi. Next destination is the moon to open the first restaurant there!"

Türkiye'de başladığı restoran zinciri yolculuğuna başta ABD olmak üzere Yunanistan, Dubai, İngiltere ve İspanya'da devam etmekte olan iş insanının sözleri, hayal gibi görünebilir. Ancak uzay turizminin resmen başladığını, Ay'a kalıcı bir üssün kurulmak istendiği çalışmalarını görmezden gelmezsek, böylesi bir durumun bir gün gerçek olabileceğini rahatlıkla dile getirebiliriz.

Nusret Gökçe'nin Instagram'daki paylaşımını görmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.