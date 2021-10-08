Artvin Borçka Belediyesi'nin Twitter'da yaptığı paylaşım viral oldu. Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan yazar Abdulrazak Gurnah ile Morgan Freeman'ı karıştıran Twitter hesabı, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte konuyla ilgili en eğlenceli paylaşımlar.

Artvin Borçka Belediyesi, Twitter'daki bir paylaşımında "Yok artık!" dedikten sonra istemsizce güleceğiniz bir hata yaptı. Dün açıklanan Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananını açıklamak için bir paylaşımda bulunan belediye, yazarın görseli yerine Morgan Freeman'ın fotoğrafını yükledi. Hatalı paylaşım sosyal medyada viral olurken, hesap yöneticileri daha sonra da kendilerini trollediler.

Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı. Kendisini kutluyor, yeni romanlarını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Buraya kadar her şey normaldi. Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı Abdulrazak Gurnah olmuştu. Ancak muhtemelen ilgi çekmek isteyen hesap yöneticileri, Gurnah'ın yerine Morgan Freeman'ı koymuşlardı.

Borçka Belediyesi'nin paylaşımı şöyleydi

Borçka Belediyesi, Twitter kullanıcılarının uyarısı üzerine yeni bir paylaşım yaptı. Bu kez yaptıkları paylaşımda da "Gogel araştırmasında harf hatası yüzünden yanlış foto yüklemişiz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan romancı Abdulrazak Gurnah'ı kutluyoruz." diyen hesap yöneticileri, bu paylaşımda da Tarık Mengüç'ün fotoğrafını paylaşmışlardı. O paylaşım ise şöyle görünüyor;

Anlatılanlara göre bilinçli yaşanmadığı ifade edilen olay, sosyal medyanın gündemi haline geldi. Kullanıcılar, konuyla ilgili sayısız paylaşım yaptılar. Dilerseniz şimdi de Twitter'da bu yanlışlıkla ilgili yapılmış olan birbirinden eğlenceli paylaşımlara bakalım.

Borçka Belediyesi'nin hatalı paylaşımına gelen tepkiler