Ünlü kişiler tarafından sosyal medyada yapılan gönderilerin NFT olarak satılmasına son günlerde sık sık rastlar olduk. Şimdi de Nusret'e ait bir tweet'in binlerce dolara satıldığı ifade ediliyor.

Hayatımıza jet hızıyla giren NFT’lerin (non-fungible token) neden olduğu çılgınlık hız kesmeden, hatta giderek daha da artarak devam ediyor. Bu eşi benzeri olmayan sanal varlıklar çoğu zaman oldukça uçuk meblağlara alıcı bulabiliyor.

Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz yıl Türk asıllı iş insanı Sina Estavi, Twitter kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey tarafından atılan ve platformun ilk gönderisi olan tweet’i tam olarak 2,9 milyon dolara NFT olarak satın almış ve bu, dönemin en pahalı NFT satışlarından birisi olmasıyla gündem olmuştu. Şimdi de bir dönem sosyal medyada ‘salt bae’ akımı başlatan ünlü fenomen ve et restoranı zinciri sahibi Nusret’in, yıllar önce attığı bir tweet’ini, bu kadar uçuk bir fiyata olmasa bile yine dudak uçuklatıcı bir miktara sattığı bildiriliyor.

Nusret'in tweet'e 6 bin dolara satıldı

Metaverse Daily isimli bir Twitter hesabı tarafından bildirildiği üzere Nusret’in 2017 yılında attığı “Ottoman Steak” başlıklı bir tweet’i NFT olarak 6 bin dolar, yani 86 bin Türk lirası karşılığında sattığı ifade ediliyor. Nusret’in tweet’ini satın alanın kim olduğu gibi detaylar ise şimdilik bilinmiyor.

Nusret'in geçtiğimiz yıl bir tweet’i daha 6 bin dolar, yani o zamanın dolar kuruyla yaklaşık olarak 43 bin Türk lirası karşılığında Valuables isimli NFT platformu üzerinden alıcı bulmuştu.