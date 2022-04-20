ABD'nin en büyük kirpto para borsası Coinbase, kendi NFT pazarını yayımladı. Coinbase NFT isimli pazarın, kripto camiasının 'ınstagram'ı olacağı ifade edildi.

Yaklaşık 89 milyon kullanıcıya, 278 milyar dolarlık kripto varlığına ve 547 milyar dolarlık işlem hacmine sahip halka açık bir kripto para borsası olan Coinbase, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük kripto para borsası olmasıyla biliniyor. Bundan 6 ay kadar öncesinde Coinbase, bir NFT pazaryeri geliştirmekte olduğunun müjdesini vermiş; ancak platforma dair ne zaman geleceği dahil olmak üzere pek fazla detay verilmemişti.

Bugünse beklenen oldu ve Coinbase, Ethereum blok zincirindeki NFT koleksiyonlarıyla yeni NFT pazaryerinin beta modunu resmen tanıttı. Coinbase’in kripto ve ana akım kullanıcılara hitap etme umuduyla oluşturduğu ve kripto dünyasının ‘Instagram’ı diyebileceğimiz Coinbase NFT’ye dair yeni detaylar da paylaşıldı.

Coinbase NFT, bir süreliğine kendi pazarındaki NFT'ler için işlem ücreti almayacak

Coinbase NFT'nin NFT ürün lideri Alex Plutzer tarafından bir basın toplantısında yapılan açıklamada, Ethereum tabanlı herhangi bir koleksiyona Coinbase NFT'den erişim sağlanabileceği ve yakın zaman içerisinde daha fazla blok zincirinin mevcut olacağı ifade edildi. Konuya dair Plutzer, “Özellikle NFT'lere aşina olmayan insanlar için platformdaki harika NFT'leri tanıtmaya yardımcı olmak için bu [koleksiyonları] zaman içinde devredeceğiz.” şeklinde kaydetti.

Bununla birlikte Coinbase NFT’nin sınırlı bir süre için kendi pazarındaki NFT'ler için herhangi bir işlem ücreti almayacağı belirtildi. Coinbase ürün başkan yardımcısı Sanchan Saxena tarafından yapılan açıklamada zamanla ücretin artacağı; ancak bu ücretin düşük, tek haneli bir ücret olacağı aktarıldı. Ayrıca kullanıcıların, platformda NFT ticareti yapmak için bir Coinbase cüzdanı veya sahip oldukları herhangi bir cüzdanı kullanabileceği de kaydedildi.

Coinbase ile karmaşık olmalarına rağmen kripto para birimlerini anlaşılır bir şekilde geniş kitlelere başarılı bir şekilde sunabildiklerini belirten Saxena, "NFT'ler için de benzer bir fırsatımız olduğuna inanıyoruz." şeklinde ifade etti. Öte yandan Saxena, NFT pazarının aynı zamanda bir “web3 sosyal pazar yeri” uygulaması olmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi. Buna göre Coinbase NFT’nin, kullanıcılarına sahip oldukları NFT'leri alıp satma ve yaratıcılar, koleksiyoncular ve topluluklarla etkileşim kurma olanağı sağlaması hedefleniyor.

Coinbase NFT, önümüzdeki haftalarda 18 yaş üstü herkesin kullanımına sunulacak

Coinbase NFT'nin bekleme listesinin başındakilerin, kendi pazarında beta testçileri olabileceği ve bir profil oluşturarak hem yarattıkları hem de ticaret yaptıkları NFT'lerini sergileyebileceği belirtildi. Saxena ayrıca, tüm platformun önümüzdeki haftalarda 18 yaşın üzerindeki herkese açık olacağını da ifade etti.

Bütün bunlara ek olarak platformda, sunulduğu ülkede yasa dışı olmadığı sürece pazara yüklenen hiçbir NFT'nin denetlenmeyeceğinin de altı çizildi. Gelecekte Coinbase NFT'ye NFT drop’ları ve minting gibi daha fazla özellik eklenmesi gibi planların olduğunu kaydeden Saxena, ekosistemin ana akım izleyiciler için daha erişilebilir olması için bir Coinbase hesabı veya kredi kartı ile NFT satın alma seçeneğinin eklenmesinin söz konusu olduğunu da belirtti.

Ayrıca, platformun daha fazla kullanıcı kazanması için yakın gelecekte Coinbase NFT'de koleksiyon drop’ları yapacak olan küresel NFT sanatçılarıyla da iş birliği yapacağı ifade edildi. Konuya dair Saxenna, “Coinbase NFT'nin bir sonraki Bored Ape Yacht Club'ın veya bir sanatçı ya da organizasyonun lansmanlarını yaptığı platform olmasını bekleyebilirsiniz.” şeklinde kaydetti.