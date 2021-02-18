Kripto para madencileri nedeniyle grafik işlemci bulmakta zorlanan oyunculara NVIDIA'dan müjdeli haber geldi. Artık GeForce RTX 3060'ların hash rate'i limitlenirken profesyonel madencilik için de NVIDIA CMP kullanılacak.

Son yıllarda oyuncuların en temel sorunlarından bir tanesi oyun bilgisayarlarına koyabilecek uygun bir GPU bulamamak. Yaşanan kıtlığın en büyük nedenlerinden biri ise var olan grafik işlemcilerin yoğun şekilde kripto para madenciliğinde kullanılması.

NVIDIA GPU'lar yeniden programlanabilir yapıdadır. Bu nedenle ekran kartı pek çok farklı amaç için özelleştirilebilir. Bu özelleştirme işlemi ise en çok kripto para madenciliği için kullanılıyor. NVIDIA bu durumu değiştirecek.

Hash Rate sınırı geliyor da, o nedir?

NVIDIA kendi blogundan yaptığı duyuruda artık GeForce RTX 3060 serisi kartlarında hash rate'in sınırlandırılacağını açıkladı. Hash rate özünde bir kartın işlem yapabilme hızıdır ve madencilikte çok önemlidir. Zira bir sonraki kripto para blogunu çıkarmak için teknik olarak belli bir zorluktaki işlem, tahminlenerek çözülmeye çalışılır. Madencilerin hepsi aslında eş zamanlı olarak cevapları "sallar", tutturan da bir sonraki blok sayfasını çıkarmış olur.

NVIDIA ise GeForce RTX 3060'ın çıkışı öncesinde kartın hash rate'inin yarıya düşürüleceğini açıkladı. Böylece gerçek zamanlı ışın izleme, gelişmiş görüntü zenginleştirme gibi özelliklerine rağmen kartı kullanarak madencilik yapmak çok daha zor olacak.

NVIDIA'nın bu kararı tabii ki kripto para madencilerini eski kartlara ya da rakip firmalara yönlendirme riski taşıyor. Bu nedenle firma, madencilerin tam da istediği özelliklere sahip bir madencilik kartı olan NVIDIA CMP'yi duyurdu.

Profesyonel madencilik kartları geliyor

Özellikle Ethereum madenciliği için özel geliştirilen yeni madencilik kartlarını da açıklayan NVIDIA, bu seriye de CMP (Kriptopara madencilik işlemcisi) adını verdi. Bu kartlar grafik işlemci özelliğine sahip olmayacak. Madencilik performansı ve verimlilik bu kartların odağında yer alacak.

Yeni CMP kartlar grafik işlemeyecek olsa da gelişmiş hava akımına sahip olacak. Böylece daha yoğun şekilde kripto madencilik faaliyetleri gösterebilecek. Ayrıca çekirdek başına enerji tüketimi de daha düşük olacak.