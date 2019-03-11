Nvidia, Mellanox'u 6.9 Milyar Dolara Satın Aldı

Oyun piyasasına körü körüne bağlı olmanın finansal bir güvensizlik yarattığını düşünen Nvidia, ver merkezi çözümlerini genişletmesini sağlayacak Mellanox Technologies’i 6.9 milyar karşılığında satın aldı.

Grafik birimleri söz konusu olduğunda akla ilk gelen markalardan biri olan Nvidia, Intel ile karşı karşıya geldiği Mellanox Technologies rekabetinden zaferle ayrılmayı başardı. Nvidia, Mellanox Technologies’i 6.9 milyar karşılığında satın almayı kabul ederken, bu sayede Mellanox Technologies’in veri merkezi bileşenleri pazarında genişlemesinin önü açılmış olacak.

Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, satın alma ile ilgili yaptığı açıklamada Nvidia’nın hızlandırılmış hesaplama platformunun Mellanox Technologies'in hızlandırılmış ağ platformu ile birleşerek veri merkezi ölçekli yeni nesil hesaplama çözümleri oluşturabileceğini dile getirdi. Bu satın alma işlemi, Nvidia’nın oyun dünyasına olan bağımlılığını da azaltmış olacak.

Nvidia, Mellanox Technologies’i satın almak için Intel ile rekabet içindeydi. Şirket, Mellanox Technologies hissedarlarına sahip oldukları her hisse için 125 dolar ödeyecek. Bu da şirketin hissedarlara Cume günü kapanış değerine göre %14.3 prim vereceği anlamına geliyor. Satın alımın ardından Mellanox Technologies hisseleri %8.9 artış gösterdi ve 119.08 dolara yükseldi.