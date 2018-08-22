RTX 2080 Ti, 4K Çözünürlükte 100 FPS'i Geçmeyi Başarıyor

Nvidia'nın yeni ekran kartları, özellikle yeni ışın izleme teknolojisi ile oyuncuları fazlasıyla heyecanlandırdı. Fakat oyuncuları heyecanlandıran en önemli özellik, RTX 2080 Ti'ın tek başında 4K oyun çalıştırabiliyor olması.

Dünyanın en önemli grafik kartı markalarının başında gelen Nvidia, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlik ile yeni grafik kartları GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 ve RTX 2070’i duyurdu. Özellikle RTX 2080 Ti, 4K çözünürlükteki oyunları yüksek performansla çalıştırabilmesi sebebiyle en fazla dikkat çeken model oldu.

GeForce RTX 2080 Ti’ın tanıtımının üzerinden geçen birkaç günde bazı teknoloji ve oyun yazarları ekran kartının performansını deneyimleme şansı buldu. Büyük bir çoğunluk, GeForce RTX 2080 Ti’ın performansı karşısında şaşkınlığa uğrarken, bazı kişiler ise performansının abartıldığı kadar iyi olmadığını dile getirdi.

Gelen bilgilere göre GeForce RTX 2080 Ti, gelişmiş grafiklere sahip pek çok oyunu 4K çözünürlükte 100 FPS’in üzerinde bir kare hızı ile oynatmayı başarıyor. Grafik kartının hangi oyunlarla test edildiği açıklanmadı. Yalnızca Shadow of the Tomb Raider 50-60 FPS arasında bir performans gösterdi, çünkü oyun henüz tam olarak optimize edilmedi.

GeForce RTX 2080 Ti’ın 4K çözünürlükte 100 FPS’in üzerinde bir performans göstermesi etkileyici olsa da grafik kartının bu performansı gösterirken ne kadar güç tükettiği bilinmiyor. Sonuçta bu performans, baz modeller için geçerli ve hız aşırtmalı modellerde performansla birlikte güç tüketimi de artacaktır.

GeForce RTX 2080 Ti ile ilgili bir başka tartışma konusu ise grafik kartının fiyatı. Nvidia, baz model için GeForce RTX 2080 Ti fiyatını 999 dolar olarak belirledi. Kıyaslama yapmak gerekirse; 999 dolar fiyat etiketine sahip Galaxy Note9’un Türkiye fiyatı 6500 TL olarak açıklanmıştı. Ayrıca 699 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulan GeForce GTX 1080 Ti ekran kartının hız aşırtmalı modelleri bugünlerde 6 bin TL ile 10 bin TL arasında fiyat etiketine sahip. GeForce RTX 2080 Ti, performansı ile böylesine yüksek fiyatları karşılayıp karşılamayacağını bekleyip göreceğiz.