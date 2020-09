NVIDIA'nın Ampere mimarili yeni serisinde yer alan NVIDIA GeForce RTX 3080, bu kez ultra geniş monitörde performans testine girdi. Ekran kartı, NVIDIA'nın vadettiği performans artışını yeniden kanıtladı.

NVIDIA, geçtiğimiz haftalarda yeni nesil ekran kartı serisi RTX 30'u tanıtmıştı. Ampere mimarisiyle gücüne güç katan ekran kartı serisi, şimdilik GeForce RTX 3070, RTX 3080 ve RTX 3090 üyeleriyle karşımıza geldi. NVIDIA, yeni ekran kartı serisiyle bir önceki seri olan RTX 20'den 2 kat daha iyi performans vadettiğini açıklamıştı.

Peki NVIDIA'nın 4K çözünürlükte 60 FPS ve üzeri performans sunan ekran kartı serisi, ultra geniş monitörlerde nasıl performans gösteriyor? İşte bu sorunun cevabı için Best Gaming Pro'nun Nixeus EDG34S 144 Hz'lik monitörüyle yaptığı teste bir bakalım. Teste geçmeden monitörün 3.440 x 1.440 çözünürlüğünde olduğunu söyleyelim.

NVIDIA RTX 3080 ultra geniş monitör testinde:

NVIDIA RTX 3080 Founders Version, ultra geniş monitör testine oldukça da iyi bir sistemle birlikte girdi. Testte yer alan sistem, Intel Core i7-8700K işlemciye, 64 GB RAM'e ve 2 adet 500 GB'lık SSD'ye ev sahipliği yapıyordu. Sistem aynı zamanda 1.200 W'lık güç kaynağına ve sıvı soğutucuya sahipti.

NVIDIA RTX 3080, girdiği performans testinde günümüzün en zirve oyunları arasında olan Horizon Zero Daybreak, Gears Ways, Metro Exodus, Unusual Brigade, Whole Warfare: Troy, Shadow of the Tomb Raider, GTA V ve Rainbow Six Siege oyunlarında performansını konuşturdu.

Test sonuçlarıysa NVIDIA'nın vadettiği sonuçlara yakın bir sonuç verdi. Yeni NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Version, sekiz video oyununda yapılan testte bir önceki seride yer alan RTX 2080'den %50 - %70 daha iyi performans gösterdi. Performans, RTX 2080 Ti'a göre de %15 - %30 arasında daha iyiydi.

NVIDIA'nın muhtemelen ekran kartı sektörünü kasıp kavuracak olan yeni RTX serisi, geçtiğimiz hafta 4K çözünürlükte de test edilmişti. Yine RTX 3080 ile yapılan 4K oyun testinde ekran kartı, bir önceki ekran kartına göre neredeyse iki kat daha iyi performans göstererek NVIDIA'nın sözünü tuttuğuna işaret etmişti.