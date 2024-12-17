NVIDIA'nın RTX 5080 modeline dair sızıntı bilgiler ortaya çıktı. RTX 5080, RTX 5090’a karşı avantaj sağlayabilir.

NVIDIA'nın yeni nesil grafik kartlarının lansmanı yaklaşıyor ve her gün yeni sızıntılar gündeme geliyor. Yeni gelen sızıntı haberlerine göre, RTX 5080, 30Gbps bellek modüllerine sahip olacak tek RTX 50 serisi GPU olabilir.

NVIDIA’nın yeni nesil grafik kartlarının tamamının GDDR7 belleği kullanacağı söyleniyor. Bugün sızdırılan bilgilere göre, RTX 5090, 32GB GDDR7 VRAM ile gelecek. Bu, önceki nesile göre büyük bir yükseltme olsa da, RTX 5080'in aynı seviyede bir iyileştirme görmeyeceği anlaşılıyor. RTX 5080, RTX 4080 ve Super versiyonunda olduğu gibi 16GB bellek ve 256-bit veri yolunu koruyacağı da belirtiliyor.

Daha fazla VRAM tercih edilebilirdi

RTX 5080, aynı yapılandırmayı sürdürse de, daha yüksek hızda belleğe sahip olması durumunda daha fazla bant genişliğinden yararlanabilir. Kaynaklara göre RTX 5080, 30Gbps GDDR7 modüllerine sahip olacak ve bu da 960 GB/s bant genişliği anlamına geliyor. Aynı zamanda bu bir RTX 4080 Super'e kıyasla %34'lük bir artış demek. Tabii birçok oyuncu bu hız artışının yanı sıra daha fazla VRAM tercih edebilirdi.

Sızdırılan bilgiler, RTX 5090'ın RTX 5080'den çok daha hızlı olacağını gösteriyor. Büyük bir performans farkı beklenirken, bu durum her an değişebilir. Ayrıca RTX 5080’in daha hızlı belleğe sahip olacağına dair duyulan haberler, 32Gbps modüllerle bant genişliğinin 1TB/s'ye çıkabileceğini de gösteriyor diyebiliriz.