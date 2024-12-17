NVIDIA ekran kartı sahiplerinin oyunlardaki vazgeçilmez özelliği DLSS için yeni sürüm önümüzdeki ay CES etkinliğinde karşımıza çıkabilir.

Yılın sonuna yaklaştığımız bu günlerde NVIDIA’nın Ocak ayında gerçekleşecek CES 2025 etkinliğinde neler tanıtabileceğine dair bilgiler netleşmeye başladı.

İddialara göre NVIDIA, CES’te yalnızca donanım odaklı değil, aynı zamanda yazılım tabanlı gelişmeleri de öne çıkarması bekleniyor. Bugün gelen detaylar, şirketin etkinlikte DLSS teknolojisinin yeni bir sürümünü tanıtma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Bu iddiaların kaynağı ise NVIDIA’nın özel iş ortaklarından biri olan Inno3D’nin paylaştığı basın açıklaması.

Inno3D, CES 2025’te yeni bir sıvı soğutma sistemiyle donatılmış Frostbite serisi ve küçük form faktörlü PC’ler için SFF serisi gibi çeşitli ekran kartı modellerini sergileyeceğini duyurdu ancak asıl dikkat çeken detay, firmanın "gelişmiş DLSS teknolojisi" ve "yapay zekâ odaklı yükseltme yetenekleri" gibi özelliklere vurgu yapması oldu.

Yeni DLSS sürümü DLSS 4.0 olarak adlandırılabilir

RTX 50 serisi ekran kartlarıyla ilgili pek çok sızıntı ve söylenti mevcut ancak bu iddiaların çoğu donanımsal iyileştirmelere odaklanıyordu. DLSS’nin yeni sürümüne dair bilgiler ise oldukça sınırlıydı. Inno3D'nin açıklaması, DLSS’nin gelecekteki potansiyeli hakkında önemli ipuçları sunuyor.

NVIDIA, DLSS 3'ü RTX 4090 serisiyle tanıttığında şirketin teknolojideki yeni sürümü sektörde büyük yankı uyandırmış ve rekabette NVIDIA’ya ciddi bir avantaj sağlamıştı ancak o zamandan bu yana AMD’nin FSR 3 ve Intel’in XeSS 2 teknolojileri, DLSS’ye rakip olarak öne çıktı ve şimdiden ne kadar önemli birer rakip olduklarını kanıtlamayı başardılar.

DLSS tarafında ise o zamandan bu yana köklü bir yenilik görmedik ve CES etkinliği Inno3D'nin basın açıklamasını da göz önünde bulundurursak bunun için biçilmiş kaftan gibi görünüyor.