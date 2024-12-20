NVIDIA, Run:ai'yi satın almak için Avrupa Birliği'nden onay aldı. Anlaşmanın tamamlanabilmesi için ABD'deki düzenleyici engellerin aşılması bekleniyor.

NVIDIA, Run:ai'yi satın almak için Avrupa Birliği'nden onay aldı. Ancak, anlaşmanın tamamen tamamlanabilmesi için ABD Adalet Bakanlığı'nın incelemesinin sonuçlanması bekleniyor.

NVIDIA, yapay zekâ ve GPU pazarındaki gücünü daha da pekiştirecek bir adım attı. AB Komisyonu, NVIDIA'nın Run:ai'yi satın almasına onay vererek, anlaşmanın Avrupa'da rekabeti engellemeyeceğine karar verdi.

Yasal engellerin aşılması bekleniyor

NVIDIA, Run:ai'yi satın alarak yapay zekâ ekosistemindeki gücünü artırmayı hedeflediğini belirtti. Run:ai, NVIDIA'nın GPU'larını daha verimli hale getiren bir yazılım çözümü sunuyor ve bu satın alımın değeri yaklaşık 700 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Ancak anlaşma, ABD Adalet Bakanlığı'nın incelemesiyle henüz tamamlanmış değil.

Bakanlık, bu birleşmenin sektörde rekabeti olumsuz etkileyip etkilemediğini araştırıyor. Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı da NVIDIA'nın Çin'e yaptığı ihracatı sorguluyor. NVIDIA'nın Run:ai'yi satın alma planı, Avrupa'da onay almış olsa da, ABD'deki yasal engeller anlaşmanın tamamen gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirsizliği sürdürüyor.