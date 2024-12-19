NVIDIA, yeni Jetson Orin Nano Super Geliştirici kitini tanıttı. Kit %70 daha hızlı performans sunarak üretken yapay zeka işlemleri hızlandırıyor.

NVIDIA, yeni Jetson Orin Nano Super Geliştirici Kitini duyurdu. Şirketin tanıttığı bu mini süper bilgisayar, üretken yapay zekâ işlemlerinde bir önceki modele göre %70 daha hızlı performans sergiliyor.

Geliştiriciler için özel olarak tasarlanan bu kit, sunduğu yüksek işlem gücü ve daha uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Jetson Orin Nano Super Geliştirici Kiti, 249 dolarlık bir fiyatla satışa sunuluyor. Cihaz 8GB Jetson Orin Nano sistem modülü ve NVIDIA Ampere mimarisi GPU’su ile donatılmış.

%70 Daha hızlı: Jetson Orin Nano Super ile yeni nesil performans

Saniyede 67 üretken yapay zekâ işlemi gerçekleştirebilen kit, önceki modele göre %70 daha hızlı bir performans sergiliyor. 102GB/s hafıza bant genişliği sayesinde daha verimli bir kullanım sunuyor.

Jetson Orin NX ve Orin Nano kullanıcıları için de bir yazılım güncellemesi sunuluyor. Bu güncellemeyle mevcut cihazlar da %70 daha hızlı generatif yapay zekâ işlemleri gerçekleştirebilecek. NVIDIA, geliştiricilerin yeni kit ile üretken yapay zekâ kullanan robotlar üzerinde denemeler yapmalarını hedefliyor.