Facebook’un sahibi konumunda bulunduğu Oculus, geçtiğimiz sene çıkardığı Quest başlığının birinci yıl dönümünde satış rakamlarını açıkladı. Şirket, ilk senesi içinde 100 milyon dolarlık Quest içeriğinin satıldığını ifade etti.

2014 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 2,3 milyar dolar karşılığında satın alınan Oculus, yeni çıkardığı Quest başlığının birinci yıl dönümü olması sebebiyle yeni satış rakamlarını açıkladı ki Facebook, daha önce hiçbir VR başlığının satış rakamlarını açıklamamıştı.

Şirket tarafından yapılan satış rakamları açıklamasında, satış rakamları tam olarak belirtilmese de başlığın ilk yılı içerisinde toplamda 100 milyon dolar değerinde Quest VR içeriği satışı gerçekleştirildiği ifade edildi.

100 milyon dolarlık Quest VR içerik satışı:

Facebook, 100 milyon dolarlık satıştaki içeriklerden 20 tanesinin her birinin en az 1 milyon dolarlık satışı geride bıraktığını ve bunlardan 10 tanesinin 2 milyon dolarlık satışa yaklaştığını ifade etti. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz sene ekim ayında yaptığı açıklamada, Oculus’un mağazasındaki tüm cihazlardaki içeriğin değerinin 100 milyon doları geçtiğini söylemişti. Yani buradan yola çıkarak Quest VR içeriklerinin, şirketin bilgisayar temelli donanımlarına göre daha hızlı satış yaptığını söyleyebiliriz.

Büyüme emareleri gösterse de Quest’in hâlâ niş bir ürün olduğu belirtilebilir. Facebook, şirketin finansal durumunun konuşulduğu son telekonferansta bir önceki senenin aynı çeyreğine göre %80 büyüme kaydedildiğini 'diğer' gelir kalemlerinde Oculus ürünlerinin başı çektiğini söyledi. Zuckerberg, Quest’in kendi beklentilerini de aştığını ifade etti.

Oculus, geçtiğimiz sene geliştiricilerin bilgisayar temelli donanımlar için geliştirdikleri oyunların ölçeklerini Quest'e küçültmeleri için ikna etmişti. VR oyunları konusunda çığır açan Half-Life: Alyx’in Oculus Rift S ile uyumlu olup Quest VR’ye optimize edilmemesi şirket için bir kayıp oldu. Ayrıca Oculus’un Quest başlığının daha hafif bir sürümü üzerinde de çalışmalar yürüttüğü ve başlığın bu sene içerisinde çıkabileceği iddia ediliyor. Tabii COVID-19 krizi, başlığın çıkış tarihinde gecikmelere sebep olabilir.