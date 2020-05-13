Nostaljik VR Oyunu Pixel Ripped 1995 Yayınlandı

Son yıllarda giderek güçlenen ve oyun sayısı sürekli artan sanal gerçeklik oyunlarına bir yenisi daha ekleniyor. Pixel Ripped 1995 isimli sanal gerçeklik oyunu, oyuncularına bol bol nostalji yaşatacak ve çocukluk günlerini hatırlamalarını sağlayacak.

Sanal gerçeklik (VR) oyunları, son yıllarda ivme kazanarak yükselen oyun türleri arasında bulunuyor. PS VR kütüphanesinde FPS oyunlarından yarış oyunlarına kadar farklı farklı kategorilerde birçok VR oyunu bulunuyor ve VR oyun kütüphanesi her geçen gün büyümeye devam ediyor.

VR kütüphanesine eklenen son oyunlardan bir tanesi de Pixel Ripped 1995 oldu. 16 bit ve 32 bit grafikleri seviyorsanız ve oyun içerisinde oyun konsepti ilgi çekici geliyorsa, Pixel Ripped 1995’e bir şans verebilirsiniz.

Pixel Ripped 1995:

Oyun, odasında klasik retro nişancı oyunlarından bir tanesini oynayan 9 yaşındaki bir çocukla başlıyor. Çocuk ve çevresi VR teknolojisi kullanılarak resmedilirken çocuğun oynadığı retro oyun 2 boyutlu bir tasarıma sahip. Bunun oldukça ilginç bir konsept olduğunu söylemek gerekiyor. Çocuğun oynadığı oyunlar bol bol nostalji hissi yaratsa da oyun, bu retro oyunları oynamak üzerine kurulu değil.

Çocuğun normal bir yaşantısı da bulunuyor. Oyunun içerisinde eski oyun makineleri, oturma odası ve video oyun kiralama mağazaları gibi farklı farklı birçok mekân yer alıyor. Oyun, oyuncularını çocukluk günlerine de götürecek, o günleri yeniden hissettirecek.

Happy Gamer’da yer alan habere göre oyunun içerisinde bulunan oyunlar da bir hayli eğlenceli. Oyunun içerisindeki bu iki boyutlu oyunlar, grafik ve teknoloji açısından çok gelişmiş olmasa da çocukluğunuzu yaşadığınız dönemdeki gibi de değil. O dönemlerde de aradığınız şey muhtemelen sadece eğlenceydi ve bu oyun da o hisleri tekrar yaşamınıza yardımcı olacak.