Okullar Açılmalı mı Açılmamalı mı? Eğitimciler Cevapladı

Son dönemin en önemli gündem maddelerinden ve tartışma konularından biri, yüz yüze eğitime geçilip geçilmemesi gerektiği. Kimi kesimler okulların açılmasının yanlış bir hamle olduğunu söylerken kimilerine göre ise eğitime uzaktan devam edilmesi daha büyük sorunları beraberinde getiriyor. YouTube'da 196sekiz kanalında yayınlanan yeni bir videoda, karşıt görüşte iki eğitimci, hangisinin doğru olduğuna dair görüşlerini dile getiriyor.

Koronavirüs salgınının birinci yılını geçtiğimiz gün geride bıraktık. Salgın dönemi boyunca en büyük değişimin yaşandığı alanlardan biri de eğitim oldu. Milyonlarca öğrenci eğitime 'uzaktan' devam etti. Okul öncesinden üniversitelere kadar tüm eğitim kurumlarında yüz yüze derslere ara verildi.

Geçtiğimiz aylarda belirli sınıfları ve okulları kapsayan yüz yüze eğitim çalışmaları yapılmış olsa da genel olarak eğitim uzaktan devam ediyordu. Son olarak kademeli normalleşme süreciyle birlikte düşük ve orta riskli illerde ilkokullar, ortaokullar ve liseler açıldı. Okullarda haftalık olarak 2 gün yüz yüze eğitim yapılırken 3 gün ise uzaktan eğitim devam ediyor.

Okulların açılması konusunda karşıt görüşlere sahip iki eğitimci, görüşlerini bildirdi:

Okulların açılması konusunda her kesimin bambaşka görüşleri var. Her biri de farklı gerekçelerle bu görüşlerini destekliyorlar. Salgının kontrolden çıkmasına sebep olacağı düşünüldüğü ve gerekli önlemlerin tam olarak alınmadığı düşünüldüğü için okulların açılmaması gerektiğini savunanlar olduğu gibi, bir yıldır devam eden sürecin öğrencilerin eğitim hayatlarına verdiği zarar sebebiyle tüm önlemler alınarak bir an önce yüz yüze eğitimin başlaması gerektiğini savunanlar da var.

YouTube'da 196sekiz kanalında yayınlanan video ise iki eğitimci gözünden durumu değerlendirmemizi sağlıyor. Videoda öne çıkan mesaj ise esasen tüm önlemlerin alındığı ve gerekli koşulların sağlandığı bir senaryonun önemi. Çünkü okulların açılmaması gerektiğini savunan Damla İrküren'in bu görüşünün temel sebebi okullarda gerekli koşulların sağlanmamış olması. Okulların açılması gerektiğini savunan Feray Aytekin ise okulların açılmasının neden kritik olduğunu vurgularken, tüm önlemlerin alınması ve bu adımın atılması gerektiğini sık sık vurguluyor.

Eğitimciler Damla İrküren ve Feray Aytekin'in konu hakkında görüşlerini paylaştığı video: