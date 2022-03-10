Sıcakseverler mart ayının gelmesine sevinirken kış geri geldi. Sibirya üzerinden gelen soğuklar ile kar yağışının etkisi artırması, 19 şehirde okulların tatil edilmesine yol açtı. Okulların tatil edildiği kentlerin sayısı artacak gibi görünüyor...

Kış mevsimi, bu yıl son dönemlerin en şiddetlisi olarak kendini gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan ve Türkiye genelinde hayatı felç eden kar, mart ayında geri döndü. Sibirya üzerinden gelen soğuklar, mart ayında adeta ocak ayını yaşattı. Bugün Türkiye'nin neredeyse her yerine kar yağmış durumda ve bu durum, en çok da öğrencileri sevindirdi.

Kar yağışının etkili olmaya başlaması ve önümüzdeki günlerin de böyle geçeceğinin tahmin edilmesi, aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda şehirde okulları tatil ettirdi. Eğer bu haberi okuduğunuzda okula gitmek için hazırlanıyorsanız, sosyal medya ya da resmi internet siteleri üzerinden yaşadığınız yer ile ilgili mutlaka son bilgileri alın. Okulların tatil edildiği lokasyonlar her geçen dakika biraz daha artacak gibi görünüyor.

İşte 10 Mart itibarıyla okulların tatil edildiği şehirler: