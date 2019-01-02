Okyanusların En Dibinde Plastik Atıklar Bulundu

Çinli bilim insanları yaptıkları araştırmada, okyanusların en derin bölgelerinde plastik atıklara rastladılar. Bu atıkların çok uzun yıllardır biriktiği ve okyanusların en alt noktalarını kaplamaya başladığını bildirdiler.

Çinli bilim insanları, plastik atıkların doğaya etkisini araştırmak üzere bir ekip oluşturdular. Bu ekip sadece karada değil, aynı zamanda denizler ve okyanuslarda meydana gelen kirlilikle ilgili de araştırmalar yapmak üzere kuruldu. Henüz araştırmanın başında olunmasına rağmen, elde edilen sonuçlar ise yürek burktu.

Bilim dünyası, daha önce de plastik atıkların büyük bir yüzdesinin denizlere ve okyanuslara gittiğini açıklamıştı. Uzun yıllardır sadece çevreci kuruluşlar değil hükümetler ve vatandaşlar da ortaklaşa çalışarak bu kirlenmeye engel olmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki duruma yeterince ilgi gösteren kişi sayısı azınlıkta kalıyor. Yapılan son araştırma; denizlerimizin, okyanuslarımızın ve bu ortamlarda yaşayan canlıların hayatlarının ne kadar ciddi bir tehlike altında olduğunu gözler önüne serdi.

Okyanusların en derin bölgelerinde yani okyanusların zeminlerinde plastik atıklara rastlandı. Bu atıklar, deniz ekosistemini olumsuz etkilediği gibi, dolaylı olarak insan hayatını da olumsuz etkiliyor. Dünya üzerinde şimdiye kadar üretilen tüm plastiğin %50'sinin 21.yüzyılda üretildiğini belirten bilim insanları, toplam miktarın sadece %20'sinin geri dönüşüme çevrilebildiğini aktarıyorlar. Plastik atıkların bir şekilde gıdalara ve suya karışması neticesinde insan vücuduna girdiğini söyleyen uzmanlar, bu atıkların sağlığımız üzerinde yarattığı etkiyi tam olarak bilmiyorlar.

Okyanusların dibini kaplayan mikroplastik adı verilen bu atıkların ekosisteme ve insan sağlığına verdiği zararlar ile ilgili çalışmalarına devam edecek olan Çinli ekip, plastik atıkların dünya üzerinde yer alan en ücra köşelerde, en derin noktalarda bulunduğunu açıkladılar.