84 Yıllık Olympus, Kamera Sektöründen Çekiliyor

1936'da başladığı kamera ve fotoğraf makinesi üretiminde zaman içinde dünyanın önde gelen markalarından biri haline gelen Japonya merkezli şirket Olympus, 84 yıldır içinde olduğu kamera sektöründen resmen çekilme kararı aldığını açıkladı.

Bir yılı aşkındır devam eden söylentiler ve inkarlardan sonra nihayet resmiyet kazandı: Kamera endüstrisinin 84 yıllık dev çınarı Olympus, sektöre veda ediyor. Japon firmanın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kamera bölümünü satmak için Japan Industrial Partners (JIP) ile mutabakat anlaşması imzalandığı ifade edildi.

Olympus ve JIP, 30 Eylül'e kadar yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma imzaladı. 2012'de Olympus'un telekom birimini satın alan JIP, 2014 yılında ise Sony’nin PC markası VAIO’yu bünyesine katmıştı. Bu arada Olympus ve JIP arasındaki anlaşmanın ne kadarlık bir bedelle tamamlanacağı şimdilik belli değil.

Olympus, kamera birimini Japan Industrial Partners'a (JIP) satıyor

1936'da kurulan Olympus, kamera endüstrisine ilk kez 1939'da, Zuiko lensini kullanan Semi-Olympus I modelini piyasaya sürerek girdi. Sonraki on yıllar boyunca şirket, 1959'da Canon ve Nikon ile boy ölçüşebilecek kadar iyi olan Olympus Pen ve OM 35mm SLR de dahil olmak üzere pek çok popüler kamera modellerini piyasaya sürdü.

Fakat son yıllarda akıllı telefon kameraları ile profesyonel düzeydeki kameralarların arasndaki çizginin giderek bulanıklaşması, Olympus gibi kamera üreticilerini ticari açıdan bir hayli zorladı. Köklü firma, akıllı telefon kameraları geliştikçe, tıbbi cihaz üretimine ağırlık vermeye başladı.

84 yıllık köklü marka, akıllı telefon kameraları geliştikçe tıbbi cihaz üretimine ağırlık vermeye başlamıştı

Akıllı telefonların geçirdiği evriminin yol açtığı hızlı pazar daralması nedeniyle dijital kamera pazarınde gelirlerini artırabilmek için bazı adımlar attan Olympus, üretim sürecini yeniden yapılandırarak ve katma değeri yüksek değiştirilebilir lenslere odaklanmıştı, ancak tüm bu çabalara rağmen Olympus'un kamera işi, Mart 2020'de sona eren döneme kadar üç ardışık mali yıl boyunca zarar etmeye devam etti.

Satın almanın finansal detayları kamuoyuna açıklanmazken Olympus, anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarihe kadar mevcut yapısı ile çalışmaya devam edeceğini ve 2020 için planlanan yeni ürünlerin programa göre piyasaya sürüleceğini açıkladı.