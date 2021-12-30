Omicronun Deltadan Daha Ölümcül Olup Olmadığı Açıklandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü, Omicron hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yetkililer, vaka sayısı ve hastaneye yatışlarda artış gördüklerini belirtseler de ölüm oranlarının düştüğünü ifade etti.

Bugüne kadar dünya çapında toplamda 9,1 milyar doz aşı yapılmış olmasına rağmen koronavirüs de mutasyon geçirerek etkinliğini artırmaya devam ediyor. Tüm dünyanın Delta varyantıyla mücadele ettiği günlerde yeni ortaya çıkan Omicron varyantı, birçok ülkenin yeni önlemler almasına neden oldu ve üçüncü doz aşının gerekliliğini ortaya koydu.

Omicron varyantı hakkında yapılan tüm araştırmalar, bu varyantın günümüzün en baskın varyantı olan Delta’dan daha bulaşıcı olduğunu gösteriyordu. Bugünse varyantın ölümcüllüğü hakkında iç rahatlatan bir açıklama daha geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Beyaz Saray’da bir basın açıklaması düzenledi.

Hastaneye yatış ve vaka sayısı artsa da ölüm oranlarında düşüş gözlemlendi:

CDC, basın açıklamasında COVID-19’un Omicron varyantının son haftalarda hızla yayılmasına rağmen hastaneye yatış ve ölüm oranlarının Delta varyantıyla karşılaştırıldığında “nispeten düşük” kaldığını açıkladı. CDC Direktörü Rochelle P. Walensky, pozitif vaka sayısının geçen haftaya göre %60 artarak 240 bine, hastaneye yatışlarınsa %14 artışla 9 bine yükseldiğini ifade etti.

Pozitif vaka sayısı ve hastaneye yatışlarda kısa sürede ciddi oranda artış yaşanmış olmasına karşın ölüm oranları, aynı süre içinde %7 oranında düşüş gösterdi. ABD’de ölüm oranlarının günlük ortalama 1.100 civarında olduğu belirtildi. CDC’yi destekleyen bir diğer açıklama da ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’den geldi.

Fauci, Omicron’un Delta varyantına göre pozitif vaka ve hastaneye yatışlarda daha düşük bir grafiği takip edeceğini belirtti. COVID-19 aşılarının bu mücadele için kritik öneme sahip olacağına vurgu yaptı. Omicron’a karşı ikinci bir aşıya gerek duyulabileceğini ifade eden Fauci, mevcut güçlendirici aşılarınsa ne kadar koruma sağladığıyla ilgili yeterli verinin bulunmadığını ekledi.

Öte yandan veriler, şimdilik ölüm oranlarının düştüğünü gösterse de Walensky ve Fauci, hastaneye yatışlar ve ölümlerle ilgili gerçek verilerin iki hafta gecikmeli anlaşılabileceği konusunda uyarıda bulundu.