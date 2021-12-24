Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, TURKOVAC'ın etkinlik oranının Çinli koronavirüs aşısı CoronaVac'tan daha yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin özellikle de son günlerde konuştuğu meselelerden bir tanesi, TURKOVAC olarak isimlendirilen yerli koronavirüs aşısı. Uzun soluklu bir çalışmanın sonucunda geliştirilen aşı, geçtiğimiz günler itibarıyla da acil kullanım onayı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre yerli COVID-19 aşısı, seri üretime geçmiş durumda ve önümüzdeki günlerde de kullanılmaya başlayacak.

Kayseri Erciyes Üniversitesi bünyesinde geliştirilen aşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz ise aşının etkinlik oranıyla ilgili konuştu. Oldukça umut veren cümleler kuran Kayıpmaz, TURKOVAC'ın Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac isimli inaktif koronavirüs aşısından daha etkili olduğunu belirtti. Kayıpmaz, konuyla ilgili rakam paylaşmadı.

Yüzde 90,7 etkili

"Şu anda elimizdeki veriler TURKOVAC aşısının güvenlik ve etkililik yönünden oldukça etkin olduğunu hatta ülkemizde uygulanan diğer inaktive aşı Sinovac'a göre daha etkin olduğunu ortaya koymuş durumda. Özellikle bizim aşılardan beklentimiz ağır hastalığı ve ölümü önlemesi. Bu yönüyle de TURKOVAC olmuş grupta ağır hastalık ve ölüm vakasıyla da karşılaşılmaması oldukça sevindirici bir gelişme." ifadelerini kullanan Kayıpmaz, aşının genç nüfusta kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. O değerlendirme şöyleydi: Şu anda uygulanan acil kullanım onayı 18 yaş ve üstü bireylerin katıldığı klinik çalışmaların neticesinde elde edildi. Ama bununla ilgili 12-18 yaş arasının veya 5-11 yaş arasının dahil edildiği çalışmalar yapılıp ona dair veriler elde edildiğinde bu sorunun yanıtını verebiliriz.

Afşin Emre Kayıpmaz'ın değindiği bir diğer husus da TURKOVAC'ın uluslararası kamuoyundaki statüsü. Bu noktada çok önemli açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi, TURKOVAC'ın DSÖ onaylı olduğunu ve bunun da aşı geçerliliğinin dünya genelini kapsadığı anlamına geldiğini söyledi. "Bu çalışma Dünya Sağlık Örgütü'nün tanıdığı çalışmalardan biriydi. DSÖ tarafından da acil kullanım onayı aldığında yurt dışına çıkarken eğer varılacak ülke inaktif aşıyı ve bizim TURKOVAC aşımızı kabul ediyorsa bu anlamda bir sorun olmayacak. Bu ilerleyen günlerde gündeme gelecek konu başlıklarından biri." diyen Kayıpmaz, Türkiye'yi nelerin beklediğini açıklamış oldu.