One UI 7'nin çok beklenen beta sürümünün bugün kullanıma sunulabileceği iddia edildi.

Samsung telefonlarda yer alan One UI arayüzünün yeni sürümü One UI 7, büyük merakla bekleniyordu. Teknoloji devi, geçtiğimiz aylarda kullanıcıları çok sevindiren bir haber vermiş ve sürümün betasının bu yıl sadece geliştiricilere değil, herkese sunulacağını aktarmıştı. Herkese açık beta, One UI 7’nin özelliklerine erkenden erişim imkânı sunacaktı.

Ancak betanın ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yoktu. Sadece aralıkta olabileceğine dair söylentiler vardı. Dün gece ise bu konuda bir gelişme yaşandı. Güvenilir bir kaynak, One UI 7 betasının çok yakında olduğunun sinyallerini verdi.

One UI 7 betası, bugün çıkış yapabilir

AllAboutSamsung’dan Max Jambor, Samsung ile iletişime geçtiğini ve beta sürümü için bilgi aldığını paylaştı. Jambor’un aktardığına göre One UI 7 betası, 5 Aralık, yani bugün içinde kullanıma sunulabilir.

Bunun dışında betanın ilk olarak şaşırtıcı olmayan bir şekilde sadece amiral gemisi telefonlar Galaxy S24’te çıkacağı da aktarılmış. Ayrıca Almanya’nın sürümü ilk alan ülkelerden olacağını da eklemiş. Türkiye gibi diğer ülkeler hakkında ise bir bilgi yok. Ancak Almanya dışında ABD ve Güney Kore’nin de ilk alanlardan olacağını tahmin edebiliriz.

One UI 7’den şimdiye kadar birçok ekran görüntüsü görmüştük. Ciddi iyileştirmelerle gelecek sürümde iOS 18 benzeri ayarlar paneli, çok daha akıcı bir deneyim, yenilenen animasyonlar gibi birçok yeni özellik göreceğiz. Beta sürümü de bu özelliklere detaylı bir şekilde ulaşmamızı sağlayacak.

One UI 7’nin betası bugünlerde çıkış yapacak olsa da sürümün herkes için kullanıma sunulması, muhtemelen S25 serisinin tanıtılacağı Ocak 2025’te olacak.