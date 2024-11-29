Samsung'un İspanya sitesi, One UI 7'nin özelliklerini "yanlışlıkla" açıkladı. Yeni arayüz ile gelecek özellikler belli oldu.

Samsung'un Android 15 işletim sistemi için yeni kullanıcı arayüzü olan One UI 7 uzun zamandır bekleniyor. Bu süreçte Güney Koreli teknoloji devi, uzun zamandır teknoloji firmalarından görmediğimiz şekilde ağzını kapalı tutmayı ve büyük sızıntılar yaşanmasını engellemeyi başarmıştı.

One UI 7 ile ilgili resmî bilgiler, Samsung İspanya tarafından yanlışlıkla paylaşıldı. X'te Chunvn8888 rumuzlu teknoloji muhbiri tarafından keşfedilen gönderide, One UI 7 hakkında detaylar ortaya çıktı. Bu detaylar arasında yeni ikonlar, akıllı bildirim merkezi ve yeni kilit ekranı gibi yenilikler yer alıyor.

İşte yeni ikonlar

Samsung ayrıca yeni arayüz ile birlikte gelecek olan yapay zekâ özelliklerini de sergilemeyi ihmal etmedi. Bu özelliği kullanmak için Samsung Account'a giriş yapmak gerekiyor. Bu şekilde oluşturulan görselin boyutu ise 12MP'e kadar yükselebiliyor. Bu görsellere, yapay zekâ ile yapıldıklarını belirten bir de filigran ekleniyor.

One UI 7'nin Stüdyo Portre modu ile yapay zekâ, portre fotoğrafları çizgi roman karesi, suluboya tablo gibi farklı fotoğraflara ve çizimlere dönüştürüyor. Bu özelliği kullanmak için de Samsung Account gerekiyor.

One UI 7'nin Canlı Efektler özelliği ise fotoğraflara derinlik eklemeyi ve perspektif kazandırmayı mümkün kılıyor. Ayrıca Samsung bu arayüz ile birlikte mağazaya da çocukların güvenliği için ek özellikler getiriyor. Örneğin çocukların alışveriş yapabilmeleri için ebeveyn onayı gerekiyor.