Samsung kullanıcılarının büyük heyecanla beklediği One UI 7'den video sızdırıldı. Video, iOS benzeri özelliklerden daha hızlı animasyonlara kadar yeni sürümün nasıl görüneceğini bizlere gösteriyor.

Samsung’un telefonlarında gördüğümüz One UI arayüzünün yeni sürümü One UI 7, büyük merakla bekleniyordu. Şirket, geçen ay betanın sadece geliştiricilere değil, herkese geleceğinin müjdesini vermişti. Ancak hâlâ beta sürümün geldiğini görememiştik. Tahminler, herkese açık ilk betanın aralık ayına kaldığı yönündeydi.

Heyecanlı bekleyiş sürerken bugün çok önemli bir sızıntı yaşandı. Samsung hakkında önceden paylaştığı bilgilerle tanıdığımız Ice Universe, One UI 7’ye kısa bir bakış atmamızı sağladı.

One UI 7’nin iOS 18’e benzer ayarlar panelini de gösteren video

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19 saniyelik videoya baktığımızda yeni sürümün ilk olarak çok akıcı olduğunu görebiliyoruz. Animasyonların çok hızlı olması dikkat çekiyor. Samsung bu konuda kullanıcılarını mutlu edecek gibi.

Bunun dışında büyük merakla beklenen yeni “Hızlı Ayarlar Paneli”nin de nasıl görüneceğini kısa da olsa görebiliyoruz. Şirket, daha önceki açıklamalarında bildirimler ile hızlı ayarları ayıracağını ifade etmişti.

Ayarlar kısmının baloncuklu tasarımıyla biraz iOS’in denetim merkezini andırdığını söylemek yanlış olmaz. En üste Wi-Fi ve Bluetooth ayarları eklenmiş. Uçak modu, konum, fener gibi ayarlar ise hemen alttaki dikdörtgen şeklindeki bölgede yer alıyor. Bir altında müzik çalma, onun da altında ise ses ve parlaklık gibi ayarlar var. Kullanıcıların bu hızlı ayarları özelleştirebileceği konuşuluyordu. Ancak iOS 18 gibi olup olmayacağı henüz belirsiz.