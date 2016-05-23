Onedio ve BaBaLa TV’nin Yönetmeni Tuğrul Uğur ile Röportaj

Webtekno YouTube Röportajları serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Onedio Video içeriklerinin ve Türkiye’nin en hızlı yükselen kanallarından BaBaLa TV’nin yönetmeni Tuğrul Uğur. Bir yönetmenin gözünden YouTube’a, sinema dünyasına ve internete daha yakından bakıyoruz.

Onedio Türkiye’nin en büyük içerik platformu haline gelmiş durumda. Bu yükselişinde onun mutfak işlerinden sorumlu olan ekibin çok büyük bir payı var. Özellikle video içerikleriyle her zaman gündem yaratmayı başardılar. Bazen tartışmalı içeriklerle gündem oldular, bazen de toplumun bam teline vuran tespitleriyle...

Videoların mutfak ekibinden sorumlu olan kişilerden birisi de yönetmen Tuğrul Uğur oldu. Geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan BaBaLa TV kanalı da yine Uğur’un yönetmenliğinden çıkan videolarla büyük başarı elde etti. BaBaLa TV, elde ettiği gelirin hepsini şehit ve gazi aileleriyle paylaşıldı. YouTube Röportajları köşemize davetimizi kırmayan Tuğrul Uğur ile YouTube, sinema ve internet bağımlılığına kadar her şeyi konuştuk. Haydi, hazırsanız başlayalım.

"Yönetmen olacağım diye 4 senelik fakülteyi 7 senede bitirdim"

Şahin: YouTube'u, yeni medyayı, içerik üretimini bir kenarı bırakıp önce Tuğrul’u tanıyalım. Bize biraz kendinden, kamera arkasında ya da önünde görünmeyen kişiliğinden bahseder misin? Bu işlere nasıl merak saldın, çıkış noktan ne oldu?

Tuğrul: Hem mesleki olarak hem de özel hayatımda şanslı bir insan olduğuma inanırım. Üniversite eğitimimi Sosyal Hizmet bölümünde tamamlamama rağmen, hayalim olan yönetmenliğin peşini hiç bırakmadım. İlk defa ‘büyüyünce yönetmen olacağım’ sözünü Deli Yürek dizisi setinde Osman Sınav’ı gördüğümde dedim. Hatta bu işlerle uğraşacağım diye, 4 yıllık fakülteyi 7 senede ancak bitirebildim. Özel hayatımda ise eşim, yol arkadaşım Burcu’yla üniversitede karşılaştım ve mutlu bir aile kurduk. Bunun dışında Ankaralıyım ve arabalara olan özel ilgim ise efsanedir.

Şahin: Onedio, Türkiye’nin en büyük içerik platformu. Özellikle senin döneminde yakaladığı ivme muhteşem. Orada işler ne alemde? Geleceğe yönelik planlarınız neler, izleyiciler sizden ne beklemeli?

Tuğrul: Bunda benim etkim demek doğru olmaz. Bu bir ekip işi. Onedio Türkiye’nin en büyük dijital içerik platformu. Ancak dijital dünya bildiğini gibi çok hızlı değişip gelişiyor. Hızlı tüketilen içeriklere ve yeni trendlere ayak uydurmak için ekip olarak bizim de hızlı karar almamız ve hızlı ayak uydurmamız gerekiyor. Seyircinin değişen beklentilerine yönelik içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bu yüzden oldukça dinamik bir çalışma ortamındayız.

"Bazen tepki almamız çok doğal"

Şahin: Onedio'nun bazı içeriklerine yoğun eleştiriler gelmişti. (Devlet ve vakıf üniversiteleri yemeklerine ilişkin olan video, kadınları metalaştırdığını belirten içerikler vb.) Eleştirilere yönelik açık bir cevabın var mı? Onedio’nun bu konudaki tavrı nedir?

Tuğrul: Eleştirilerin çoğunu ciddiye alıp değerlendiriyoruz. Çok fazla içerik ürettiğimiz ve çok büyük bir kitleye hitap ettiğimiz için bazen tepki almamız doğal. Burada mesele, gelen tepkiyi doğru yorumlayıp kimseyi incitmeden yeni içerikler üretecek motivasyonu bulmak. Vakıf üniversitesi içeriğimiz ya da diğer eleştiriler de bunun bir örneği. Yapıcı her eleştiri her zaman değerli.

Şahin: Ağabeyin Oğuzhan Uğur ve kendisinin BaBaLa TV ile ciddi bir iddiası var. Sence “Türkiye’nin yeni medya televizyonu olma” iddiası ne kadar tutarlı? BaBaLa bir gün Onedio olabilir mi?

Tuğrul: Babala’nın hedefi daha farklı Onedio’yla kıyaslayamam.

"Seyirciler ve üreticiler birlikte gelişecek"

Şahin: YouTube Türkiye’deki içerik kalitesini nasıl buluyorsun? Başarılı bulduğun isimler kimler?

Tuğrul: Youtube Türkiye henüz hem içerik üreticileri için hem de seyirciler için yeni sayılır. Hatta kendini bulmaya çalışan ergen bir genç bile diyebiliriz. Uzun bir süre insanların YouTuberları eleştirdiğini gördük. Ama onlar da bizde kendimizi geliştiriyoruz ve daha iyi içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bu yolun en güzel yanı ise bu gelişime yorumlarla direkt etki eden seyirciler. Seyirciler ve üreticiler birlikte gelişecek. En beğendiğim YouTuber ise tabiki eşim Burcu Yıldız Uğur =)), ardından Ruhi ÇENET ve geliyor. En beğendiğim kanallar ise Onedio, BaBaLa ve Webtekno, Kamusal Mizah, KurcaLA.​

​"Yakında yönettiğim bir filmi sinemada görebilirsiniz"

Şahin: Yönetmenlik kimliğinle sinema filmi ya da dizi gibi bütçeli iş planın var mı? İlerleyen dönemlerde sinema salonlarında senin yönettiğin filmleri izleyecek miyiz?

Tuğrul: Tam damarıma bastınız =) 2019 da bir sinema filmi projemiz var. Tabi bu işler motor demeden başladı sayılmaz ama önümüzdeki sene sinema salonlarında benim yönettiğim bir filmi görme ihtimalimiz yüksek.

Şahin: Sosyal medya bağımlılığı hakkında muhakkak bir fikrin vardır. İzleyicilerin psikolojik durumu açısından, Türkiye’deki yayıncılığın geleceğini nasıl görüyorsun?

Tuğrul: Bu çok konuşulan bir konu. Bu sefer ben cevap değil link vermek istiyorum. Geçen sene Hasan Karakuş’un yazdığı benim yönettiğim ve kısacık bir zamanda çektiğimiz, “Bugünün Dünyasının Bizden Çaldıkları” videosunda bu konu hakkında düşündüklerimi izleyebilirsiniz.

"İnternet ünlüleri daha gerçekçi ve daha içten"

Şahin: Yeni medyanın önlenemez yükselişiyle, yeni medyaya muhtaç geleneksel ünlüler ortaya çıkmaya başladı. Geleneksel ünlüler, toplumun gözünde güven sahibi olan insanlardı. Yeni medyada çoğu aynı güveni bulamadı. Peki yeni medya simalarına ne kadar güvenmeliyiz?

Tuğrul: Aslında bu çok handikaplı bir soru. Yeni medya simalarının çoğunun yaşı genç olduğu için, bazen izlenme ve hit uğruna kontrolsüz içerikler üretebiliyorlar. Bu da izleyicinin güvenini sarsabiliyor. Ama yeni medyada geleneksel medyadaki sansür henüz olmadığı için, daha doğal ve samimi bir ortam var. Tabi her iki medyanın da doğasını belirleyen seyircisi. Eğer bana net bir cevap vermemi isterseniz, Yeni medya simalarının hatalarıyla sevaplarıyla daha gerçek ve içten olduğunu söyleyebiliriz.

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Şahin: Sinemadan anladığın için doğrudan söylüyorum. Bize tavsiye edebileceğin 5 film, 3 edebiyatçı ve 1 yönetmen adı söyler misin?

Tuğrul: Bir yönetmene sorulan en zor soru :) Şu an aklıma ilk gelenleri sayıyorum:

Film:

İran sinemasından Asghar Farhadi'nin filmi Satıcı

Türk sinemasından Nuri Bilge Ceylan'nın filmi Kış Uykusu

Requiem for a Dream (Bir Rüya İçin Ağıt), American Beauty, The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli), Death Proof, Django Unchained, Slumdog Millionare…

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Tuğrul: Bu arada Türk dizilerinde de BÖRÜ ve Behzat Ç. Ankaralı olduğumdan Behzat Ç.’nin yeri bambaşka. Bunu eklemeden geçmek istemedim.

Edebiyatçı:

Ahmet Hamdi Tanpınar, Hasan Ali Topbaş, Milan Kundera…

Yönetmen: Quentin Tarantino

Açık konuşmanın vakti geldi Tuğrul: P!NÇ mi yoksa Mevzular mı?

Tuğrul: P!NÇ’te aşırı eğleniyoruz ve çok seviyorum ama benim her zaman tercihim Mevzular.

Bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiği için, Onedio ve BaBaLa videolarının beyinlerinden yönetmen Tuğrul Uğur'a teşekkür ediyoruz.

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