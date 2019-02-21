Geçtiğimiz yıl adını fazlaca duyduğumuz OnePlus'ın iki modeli, Google'ın kamera yazılımı sayesinde karşı karşıya geldi.

Son dönemlerde kamera yazılımı konusunda adından bolca bahsettiren Google, OnePlus'ın iki modelinin karşı karşıya gelmesine sebep oldu. İki OnePlus modeli 6 ve 6T, XDA Developers adlı YouTube kanalı tarafından karşılaştırıldı. Böylece kamera yazılımlarının ne derece önemli olduğu ortaya çıkartılmış oldu.

Yapılan karşılaştırmada Google'ın kamera yazılımı oldukça baskın görünüyor. Göze ilk çarpan detay ise 6T'den alınan görüntüler daha kararlı renklere sahipken, Oxygen OS ile çalışan OnePlus 6'da renkler daha sade ve soluk görünüyor. İki modelin de birebir aynı kamera kurulumuna sahip olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Tabii ki bu farkı takdir etmek kullanıcılara ve rekabeti sürdürmek ise yazılımcılara kalıyor. Bahsi geçen karşılaştırma videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.