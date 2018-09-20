Amazon, OnePlus 6T İçin Bir Tanıtım Videosu Yayınladı

E-ticaret devi Amazon, OnePlus 6T için bir tanıtım videosu yayınladı. Video, cihazın merak edilen iki ayrı özelliği için ciddi ipuçları sağlıyor.

Amiral gemisi özelliklere sahip akıllı telefonları orta segment telefon fiyatına satışa sunan OnePlus’ın en yeni akıllı telefonu OnePlus 6T’nin Ekim ayı içerisinde düzenlenecek bir basın etkinliği ile tanıtılması bekleniyor. Amazon Hindistan, söz konusu cihaz için Bollywood efsanesi Amitabh Bachchan’ın oynadığı bir tanıtım videosu yayınladı.

Video, OnePlus 6T ile ilgili iki ayrı spekülasyona cevap niteliği de taşıyor. Spekülasyonlara göre OnePlus 6T, üç arka kamera kurulumuna sahip olacak. Fakat video, iki arka kameraya sahip bir akıllı telefon gösteriyor. Bu da cihazın üç arka kameraya sahip olacağı dedikodularını bir anlamda yalanlamış oluyor.

OnePlus 6T hakkındaki bir diğer spekülasyon ise cihazın ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olacağıydı. Söz konusu videoda Amitabh Bachchan, İşaret parmağını OnePlus 6T’nin arkasında, kamera modülünün arkasına götürüyor. Bu da parmak izi tarayıcının cihazın arkasında olmaya devam edeceğini gösteriyor.

Fakat tüm bunların birer şaşırtma olma ihtimali de var. Belki de OnePlus, büyük sürprizi bozmamak için Amitabh Bachchan’ın işaret parmağını oraya koymasını istemiştir. Amitabh Bachchan’ın parmağının altında parmak izi tarayıcı yerine üçüncü arka kamera yer alıyor olabilir. Dolayısı ile cihaz, ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olacaktır.