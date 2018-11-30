OnePlus 6T'nin Ekranında Statik Dalga Sorunu Ortaya Çıktı

OnePlus forumlarında kullanıcıların paylaştığı raporlara göre, bazı OnePlus 6T ekranlarında bir anda ortaya çıkan piksel dalgaları gözlemlendi.

OnePlus 6T'lerde ortaya çıkan bu sorun henüz tüm cihazlarda gözlemlenmediği için güvenilir bir kaynak tarafından doğrulanamamış durumda. Problem genellikle kilit ekranında yüz tanıma veya parmak izi kullanılarak kilidi açarken ortaya çıkıyor.

Aşağıdaki videonun sekizinci saniyesinde meydana gelen dalgayı birden fazla kullanıcı rapor etmiş durumda.

Sorunu yaşayan kullanıcıların belirttiğine göre, fabrika ayarlarına dönüş sorunu çözmüyor. Sorun yaşayan kullanıcıların iyimserliğini koruyan tek etmen, dalganın kalıcı olarak ekranda görünmüyor olması.

Az rastlanan bir problem olsa da, OnePlus'a ulaşmaya çalışan kullanıcılar yanıt alamadıklarını bildiriyorlar. Sorunun yaşanma sıklığına göre şirket birtakım önlemler alabilir.