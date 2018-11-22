OnePlus 6T OxygenOS 9.0.6 Güncellemesi Yayınlandı

Sahip olduğu gelişmiş kamerasıyla gündeme oturan OnePlus 6T, OxygenOS 9.0.6 güncellemesine kavuştu.

Ekim 2018'de lanse edilen ve Kasım 2018'de piyasaya sürülen Çinli teknoloji devi OnePlus'ın 6T modeli, sahip olduğu özelliklerle üstün nitelikli bir amiral gemisi olarak karşımıza çıkıyor. 6.41 inç ekran büyüklüğüne, 1080x2340 çözünürlüğüne, 402 ppi'a (inç başına piksel sayısı), 19.5:9 ekran oranına, %85.6 ekran-gövde oranına ve AMOLED ekrana sahip olan OnePlus 6T, gücünü 8 çekirdekli Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisinden ve Adreno 630 GPU'sundan (grafik işlemcisi) almakta.

Apple'ın iPhone X ile dünyaya sunduğu çentik özelliği OnePlus 6T'de de bulunmakta ancak bombastik bir yenilikle. OnePlus 6T'nin çentiği, neredeyse bir su damlası büyüklüğünde, ekranın orta kısmında yer almakta. Andorid'in özelleştirilmiş bir versiyonu olan OxygenOS (işletim sistemi) ile çalışmakta olan OnePlus 6T, bugün itibariyle yeni bir güncellemeye sahip oldu. Gelen Oxygen OS 9.0.6 güncellemesi ile OnePlus 6T;

Genel performans iyileştirmelerine,

Ekran içi parmak izi okuyucusu geliştirmelerine,

Bekleme durumunda pil tüketiminin iyileştirilmesine,

3. parti uygulamaların bildirim gönderememesi sorunun giderilmesine,

Kamera ile çekilen fotoğrafların işlemelerinin daha da iyileştirilmesine sahip oldu.

Kamera uygulamasının versiyonunda da bir güncellemeye kavuşan OnePlus 6T, OnePlus 6'nın 7. açık betasında bulunan kamera uygulaması ile aynı kamera versiyonuna sahip oldu. Bu doğrultuda fotoğraf kalitesinin daha da iyileşmiş olacağını söyleyebiliriz. OnePlus 6T OxygenOS 9.0.6 güncellemesi toplamda 95MB boyutunda. Eğer güncelleme hala OnePlus 6T akıllı telefonunuza gelmediyse, "Ayarlar > Sistem Güncelleştirmeleri > Güncellemeleri Denetle" adımlarını izleyerek OxygenOS'in en son sürümüne sahip olabilirsiniz.