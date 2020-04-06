OnePlus’ın pop-up etkinliğinde öne çıkan ürünler OnePlus 8 ve 8 Pro olacak olsa da, firma yeni kablosuz şarj aletini de tanıtacak. 30 W kablosuz şarj sağlayacak olan Warp Charge hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Akıllı telefonların gelişmeye başlaması ile birlikte onlara eşlik eden aksesuarlar da gelişti. Daha gelişmiş telefonlar daha büyük bataryalara ihtiyaç duyarken daha büyük bataryalar da daha hızlı şarj gerektiriyor.

Kablosuz şarj cihazları, henüz kablolu versiyonları kadar hızlı değil ancak oldukça hızlı şekilde gelişim gösteriyorlar. Kablosuz şarj cihazlarının hızı 30 W’a ulaşmayı başardı. En azından bildiğimiz kadarıyla durum bu.

80 dakikada tam şarj

OnePlus’ın pop-up etkinliğinde yeni OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile birlikte tanıtacağı ürünlerden biri olan Warp Charge 30 kablosuz şarj pedi, 30 W hıza erişiyor. Bilgilerin ortaya çıktığı TechDroider’a göre hızlı şarj sayesinde OnePlus 8 Pro, 30 dakikada %50 şarja ulaşabilecek. Telefonun tamamen şarj olması ise yalnızca 80 dakika sürecek.

OnePlus, şarj cihazının gereksiz yere fazla ısınmasını engellemek için bir de soğutma fanı ekledi. Bu fan, yapay zeka temelli uyku modu sayesinde geceleri otomatik olarak kapanıyor. Cihazda ayrıca toz koruması ve aşırı ısınmaya karşı korumalar da yer alıyor.

Kablosuz şarj yalnızca OnePlus 8 Pro’da kullanılacak

Daha önceki söylentilere bakarsak, OnePlus’ın yeni gelecek olan kablosuz şarj cihazı yalnızca OnePlus 8 Pro’ya özel olacak ve OnePlus 8’de herhangi bir kablosuz şarj desteği yer almayacak. Şu anda Warp Charge 30’un diğer kablosuz şarj destekleyen modellerle bir arada kullanılıp kullanılamayacağını da bilmiyoruz.

OnePlus’ın yeni kablosuz şarj cihazı, Avrupa Birliği ülkelerinde 70 euroluk fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Firma bu etkinlikte ayrıca Bullets Wireless Z adlı kulaklıklarını da tanıtacak. Bu kulaklık, hali hazırda piyasada bulunan Bullets Wireless 2 kulaklıklarının daha uygun fiyatlı bir versiyonu olacak.