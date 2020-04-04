OnePlus 8 Pro'nun Benchmark Sonuçları Ortaya Çıktı

Slashleaks'te yayınlanan Benchmark test sonuçları, OnePlus 8 Pro'nun Android cephesinin zirvesine yerleşeceğini gösteriyor. Tek ve çok çekirdekli testlerde Samsung Galaxy S20 Ultrayı geçmeyi başaran akıllı telefon, 14 Nisan'da yapılacak etkinlikle tanıtılacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çıktığı ilk günden beri konuşulmaya devam eden Galaxy S20 ailesini geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Pek çok karşılaştırma sitesine göre Android cephesinin mevcut en güçlü akıllı telefonu olan Galaxy S20 Ultra, görünüşe göre zirvede fazla kalamayacak.

Slashleaks’te yayınlanan yeni bir yazı, henüz tanıtılmayan OnePlus 8 Pro’nun Galaxy S20 Ultra’yı zirveden edeceğini iddia ediyor. Akıllı telefonlar için yapılan Geekbench 5 test sonuçlarından bir ekran görüntüsünün yer aldığı yazıda, 12 GB RAM ve Snapdragon 865’li bir cihaz işaret ediliyor. OnePlus IN2025 kod adıyla görüntülenen bu cihazın, önümüzdeki dönemlerde tanıtılacak OnePlus 8 Pro olduğu düşünülüyor.

OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra’dan daha güçlü olacak:

Geçtiğimiz günlerde Geekbench testine giren Samsung Galaxy S20 Ultra, tek çekirdekli testten 809 ve çok çekirdekli testlerden 3.076 puan almayı başarmıştı. Bu noktada aynı miktarda RAM ve aynı işlemciyle donatılan OnePlus 8 Pro ise tek çekirdekli testlerden 906, çok çekirdekli testlerdense 3.398 puan elde etmeyi başardı.

Her iki cihazda da aynı miktarda RAM ve aynı işlemci bulunmasına rağmen OnePlus 8 Pro’nun hatırı sayılır bir seviyede daha iyi performans sunmasının başlıca nedeni, geçtiğimiz günlerde OnePlus CEO’su Pete Lau’nun da bir blog yazısında bahsettiği DDR4 standardı yerine DDR5 RAM kullanımı olabilir.

OnePlus 8 Pro, iPhone 11 Pro’nun gerisinde:

OnePlus 8 Pro, elde ettiği bu sonuçlarla Android cephesinin en güçlülerinden biri olmasına rağmen hâlâ iPhone 11 serisinde bulunan A13 Bionic işlemciye meydan okuyamıyor. Bu noktada iPhone’lar, Android rakiplerinden çok daha az RAM miktarlarına sahip olsalar bile işlemciler tüm yükü sırtlanabiliyor. Durum böyle olunca OnePlus 8 Pro’nun çok çekirdekli skoru da iPhone 11 Pro’dan 100 puan daha aşağıda kalmış oluyor.

OnePlus 8 serisinin gerçekten beklendiği kadar güçlü olup olmayacağını 14 Nisan’da yapılacak tanıtım etkinliğinde göreceğiz. Yakında tanıtılacak akıllı telefonun şimdiye dek doğrulanan özellikleri arasında 5G desteği ve 120 Hz ekran yenileme gibi teknolojiler yer alıyor.