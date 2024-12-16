OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonları Ace 5 ve Ace 5 Pro'nun tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı. Sızıntı doğruysa cihazlar, gerçekten çok üst seviye özelliklerle gelecek.

Dikkat çeken telefonlarıyla tanıdığımız OnePlus, şimdi de herkesin merak ettiği Ace 5 serisi telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Fiyat performans konusunda öne çıkması beklenen bu telefonların bu ay tanıtılması bekleniyordu.

Tanıtıma az bir süre kalmışken serinin özelliklerinden ve çıkış tarihlerinden yeni bilgiler geldi. Ayrıca Ace 5 ve Ace 5 Pro ismini alacak bu modellerin birçok özelliği şimdiden belli oldu.

Ace 5 serisi, amiral gemisi Snapdragon işlemcilerle gelecek, 26 Aralık’ta tanıtılacak

*OnePlus Ace 5 resmî tasarımı

Çin’deki mağazaların sitelerindeki listelemelerden edinilen bilgilere göre OnePlus, yeni telefonlarını 26 Aralık 2024 Perşembe günü resmen tanıtacak. Bu iddia muhtemelen doğru çünkü şirketin aralık bitmeden cihazları piyasaya sürüleceği kesindi.

Özellikleri konusunda da yeni bilgiler var. Standart model, beklendiği gibi Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak. Pro modelde ise Snapdragon 8 Elite çipi göreceğiz. Bu da her iki telefonun amiral gemisi Snapdragon işlemcilerle donatılacağı anlamına geliyor. Biri geçen senenin, diğer ise bu senenin yonga setlerini kullanarak performans konusunda hayal kırıklığı yaratmayacaklar.

İki telefonda da 6,78 inçlik 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip ekranlar göreceğiz. Kameraları da muhtemelen aynı olacak. Arkada OIS destekli 50 MP’lik ana kamera, 8 MP’lik ultra geniş kamera ve ekstra 2 MP’lik bir kamera göreceğiz. Ön kamera konusunda bir bilgi yok.

Ace 5’te 6.415 mAh’lik 80W hızlı şarj destekli büyük bir batarya göreceğiz. Pro modelde ise 100W destekli 6.100 mAh’lik bir batarya bekleniyor. Yani pil tarafında da gerçekten etkileyici olacaklar. Bunlar dışında 12/16 GB RAM ve 256’dan 1 TB’a çıkan depolama seçenekleri görmemiz de olası.

Dünya çapınnda da satışa sunulması beklenen telefonlar hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Resmî tanıtım tarihi geldiğinde her şeyi öğreneceğiz. Ancak özelliklerine baktığımızda eğer iyi bir fiyattan gelirlerse bu özelliklerle gerçekten çok iddialı olacaklarını söyleyebiliriz.