OnePlus Z, Yeni iPhone SE’den Daha Uygun Fiyatlı Olabilir

Son dönemlerin yükselen teknoloji firmalarından OnePlus'ın kurucu ortaklarından Carl Pei, 10 Temmuz'da tanıtılması planlanan OnePlus Z'ye dair imalı bir paylaşımda bulundu. Pei'nin yaptığı paylaşım, OnePlus Z'nin 299 dolardan satışa sunulabileceğini düşündürdü.

Apple, fiyatıyla ve özellikleriyle dikkat çeken yeni bütçe dostu telefonu iPhone SE’yi geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Uygun fiyatlı bir iPhone arayanların tercihi olabilecek telefon, kısa sürede pek çok Apple hayranının beğenisini kazanmayı başardı. Şimdiyse son dönemlerin en formda akıllı telefon üreticilerinden olan OnePlus’ın yeni bütçe dostu telefonun, iPhone SE’den daha ucuz olacağı iddia edildi.

Çinli firmanın OnePlus Z olarak adlandırılması beklenen yeni akıllı telefonu, firmanın geçtiğimiz yıllarda fiyat/performans canavarı olarak tanıttığı OnePlus X’in devamı niteliğinde olacak. Son birkaç yıldır yalnızca üst seviye cihazlara odaklanan OnePlus, OnePlus Z ile birlikte kullanıcılara hem uygun fiyatlı hem de iddialı bir akıllı telefon sunmayı hedefliyor.

OnePlus Z, 299 dolardan satışa sunulabilir:

Asıl konumuz olan OnePlus Z’nin fiyatına dönecek olursak esasında bu konuda herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. İddiaların kaynağıysa OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei’nin Twitter’da yaptığı bir paylaşımdan geliyor. Pei, resmi OnePlus hesabının "Amiral Gemisi Katili" notuyla 2014 yılında paylaştığı OnePlus One görselini alıntılayarak “Uzun zaman oldu” ifadelerini kullandı.

Paylaşımına yalnızca bu notu ekleyen Pei’nin tweet'inde OnePlus Z’nin fiyatına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Bu noktada 2014 yılında paylaşılmış bir tweet'i alıntılayarak yeni telefonun yolda olduğunu ima eden Pei, cihazın fiyatına dair bir mesaj da vermiş olabilir. Bilmeyenler için OnePlus One, Nisan 2014’te 299 dolarlık bir fiyatla ve dönemine kıyasla iddialı özelliklerle çıkış yapmıştı.

Elbette bu, OnePlus Z’nin kesinlikle 299 dolarlık bir fiyatla çıkacağı anlamına gelmiyor ancak makul bir ihtimal olarak görülüyor. Öte yandan Apple, geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone SE modelini şu anda 399 dolardan listeliyor. 10 Temmuz’da tanıtılması planlanan OnePlus Z’nin gerçekten de iPhone SE’ye rakip olup olamayacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.