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Opel Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

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Opel, Haziran 2026 döneminde Corsa, Mokka, Astra, Frontera ve Grandland başta olmak üzere birçok modelinde dikkat çeken indirimler ve avantajlı kredi kampanyaları sunuyor. İşte Opel'in güncel sıfır araç fiyatları, kampanyaları ve finansman fırsatları

Opel Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026
Deniz Şen Deniz Şen /

Alman otomotiv markası Opel, geniş ürün gamı ve farklı ihtiyaçlara hitap eden modelleriyle Türkiye otomobil pazarında öne çıkmaya devam ediyor. Şehir içi kullanım için ideal Corsa'dan SUV segmentindeki Mokka, Frontera ve Grandland modellerine kadar birçok seçenek sunan marka, her ay güncellenen fiyat listesi ve cazip kampanyalarıyla yeni araç sahibi olmak isteyenlerin radarında yer alıyor.

Haziran 2026 itibarıyla Opel, birçok modelinde nakit indirimleri ve düşük faizli kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Özellikle elektrikli ve hibrit modellerde sunulan avantajlar, markanın dönüşüm stratejisini desteklerken kullanıcılar için de önemli fırsatlar oluşturuyor. Bu içerikte Opel'in güncel sıfır araç fiyat listesi, devam eden kampanyaları, indirimleri ve kredi fırsatlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Opel Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026
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Opel tüm modeller fiyat listesi

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Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Corsa 1.535.000 TL 1.395.000 TL
Corsa Elektrik 2.101.000 TL -
Frontera 2.221.000 TL -
Frontera Elektrik 1.894.000 TL 1.600.000 TL
Mokka 1.988.000 TL -
Mokka GSE 3.570.000 TL 3.250.000 TL
Astra 2.590.000 TL 2.290.000 TL
Grandland 3.102.000 TL 2.650.000 TL
Grandland Elektrik 2.485.000 TL -

Opel Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

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Opel Corsa Kampanyası

Opel Corsa'nın Edition AT8, Hybrid ve GS donanım seviyelerinde 300.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Edition MT6 donanımında ise 150.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faiz avantajı sağlanıyor. Ayrıca siyah tavan, Grafik Gri ve metalik renk seçenekleri ek ücret ödemeden tercih edilebiliyor.

Opel Corsa Elektrik Kampanyası

Opel Corsa Elektrik, Haziran 2026'ya özel 300.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca siyah tavan, Grafik Gri ve metalik renk seçenekleri kampanya kapsamında ücretsiz olarak tercih edilebiliyor.

Opel Frontera Kampanyası

Opel Frontera Edition donanımında 300.000 TL için 12 ay vadeli %2,99 faizli kredi seçeneği veya kredi kullanılmadığında 118.000 TL nakit indirimi sunuluyor. GS donanımında ise aynı kredi fırsatına ek olarak kredi kullanılmayan alımlarda 65.000 TL nakit indirimi uygulanıyor. Ayrıca kampanya kapsamında tüm opsiyonlar ücretsiz olarak tercih edilebiliyor.

Opel Frontera Elektrik Kampanyası

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Opel Frontera Elektrik'in 44 kWh bataryaya sahip GS donanımında 300.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatı veya kredi kullanılmayan alımlarda 85.000 TL nakit indirimi sunuluyor. 54 kWh Uzun Menzil GS versiyonunda ise aynı kredi seçeneğine ek olarak 50.000 TL nakit indirim avantajı sağlanıyor.

Opel Mokka Kampanyası

Opel Mokka Edition donanım seviyelerinde 300.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatı veya kredi kullanılmayan alımlarda 108.000 TL'ye varan nakit indirim avantajı sunuluyor. GS donanımlarında ise aynı finansman seçeneğine ek olarak kredi kullanılmadığında 55.000 TL nakit indirim imkânı sağlanıyor. Nakit indirim kampanyası, 2025 model yılı Mokka Edition AT8 versiyonunda geçerli değil.

Opel Yeni Astra Kampanyası

Yeni Opel Astra, GS donanım seviyesinde lansmana özel 2.290.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca GS versiyonunda 500.000 TL için 12 ay vadeli %3,49 faizli kredi fırsatı da sunuluyor.

Opel Grandland Kampanyası

Opel Grandland, 400.000 TL için 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Kredi kullanılmayan alımlarda Edition donanımında 125.000 TL, GS donanımında ise 105.000 TL nakit indirim avantajı sağlanıyor. 2025 model yılı Grandland Edition versiyonlarında indirim tutarı 220.000 TL’ye kadar çıkarken, GS donanımında 100.000 TL olarak uygulanıyor. Ayrıca Teknoloji Paketi 14.000 TL, Ultimate Paket ise 140.000 TL’den başlayan özel fiyatlarla sunuluyor.

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