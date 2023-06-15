Online İngilizce eğitim platformu Open English, kursunda %60 indirim kampanyası başlattı. İndirim, sınırlı süreyle geçerli olacak.

Günümüzde Türkiye’de bireysel ekonomik bağımsızlığınızı elde etmenin en kolay ve garanti yolu, yurt dışından işler almaktan geçiyor. Tabii kendi işinizi yapıyor da olsanız, yurt dışındaki bir şirkete başvuracak da olsanız döviz kazanmak için önünüzde büyük bir bariyer olabilir: İngilizce bilgisi.

Hangi ülkeden iş aldığınız fark etmeksizin başvurularınızda aranacak en büyük kriter, İngilizce bilgisi olacaktır. Sonuçta tüm dünyada iletişim artık İngilizce ile sağlanıyor. İngilizce bilginiz hiç yoksa veya daha da geliştirmek istiyorsanız, kaçırmamanız gereken bir kampanyayla karşınızdayız.

Open English’ten İngilizce eğitiminde %60 indirim kampanyası!

En popüler online İngilizce kursu Open English, dil kursunda sınırlı süreyle geçerli %60 indirim kampanyası başlattı. İngilizce öğrenmek veya İngilizcesini geliştirmek isteyenler, Open English’e hemen kayıt olarak %60 indirimden faydalanabilirler.

Open English, mevcut İngilizce seviyenize yönelik eğitimler sunarak dil bilginizi kısa sürede en yüksek seviyelere ulaştırmanıza destek oluyor. Diğer platformlardan ve eğitim kurslarından farklı olarak tamamen İngilizce konuşulan ortamlarda da evinizde oturarak giriş yapmanızı sağlıyor.

İngilizce konuşulan bir ortam olması neden önemli?

Open English bünyesinde bire bir veya toplu derslerden de faydalanarak eğitmenler ile doğrudan size odaklı eğitimlere katılım gösterebiliyorsunuz. Bu sayede dil öğreniminde en etkili yöntem olan ‘maruz kalma’ ile aşağıdaki faydaların tamamına dijital ortamda evinizden ulaşabiliyorsunuz:

Dil öğrenim sürecini büyük oranda hızlandırma

Kelimelerin ve dil yapılarının kullanımına aşinalık kazanma

Cümle yapılarını, kelime anlamlarını ve telaffuzlarını öğrenme

Gerçek hayat durumlarında iletişim kurmak için konuşma becerilerini geliştirme

Kültürel farkındalığı artırma

İngilizce becerisine yönelik özgüven kazanma

Open English’in sunduğu avantajlar:

7/24 İngilizce eğitimi

Ana dili İngilizce olan TEFL/TESOL sertifikalı eğitmenlerle 7/24 online dersler

Ders sonlarında eğitmenlerden kişiye özel geri bildirimler

Tüm üyeliklerde grup dersleri ve konuşma sınıflarına sınırsız erişim

Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle bire bir özel dersler (Premium üyelik için)

Kişiselleştirilmiş ders planları

Akademik uzmanlarca hazırlanan CEFR temelli 8 seviyeden oluşan çevrimiçi müfredat

Her seviye sonunda Cambridge Linguaskill sertifika sınavına ücretsiz giriş hakkı

Hızlandırılmış mesleki İngilizce dersleri

IEFLT, IELTS ve TOEIC için hazırlık kursları

Konuşma kaydını analiz eden ve hataları gösteren telaffuz aracı

Düzeltmen, çevirmen, İngilizce dilbilgisi kılavuzu ve 4 dilde sözlük

Open English nedir?