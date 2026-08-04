OpenAI, Apple'ın Açtığı Davaya Yönelik Açıklama Yaptı: "İddialar Asılsız"

OpenAI, Apple'ın kendilerine yönelik açtığı davaya dair bir dizi belgeyi kamuoyuyla paylaştı ve iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Apple ve OpenAI, ticari sır ihlali iddiasıyla yargıda ve kamuoyu önünde karşı karşıya geldi. Apple’ın geçen ay açtığı davanın merkezinde, daha önce iPhone mühendisi olarak görev yapan Chang Liu ve 25 yıl boyunca Apple’da çalışıp iPhone ile Apple Watch tasarımını yöneten Tang Tan yer alıyor.

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Günümüzde OpenAI tarafında teknik ekipte çalışan Liu ve OpenAI’ın Baş Donanım Sorumlusu rolünü üstlenen Tan, Apple tarafından gizli teknolojileri, süreçleri ve yayınlanmamış ürün bilgilerini OpenAI’a taşımakla suçlanıyor.

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OpenAI, Apple'ın iddialarını yalanladı

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre Apple, mahkemeye başvurarak dava süresince Liu, Tan ve OpenAI’ın söz konusu gizli bilgilere erişmesini, bu bilgileri edinmesini veya kullanmasını engellemek amacıyla geçici tedbir kararı talep etti.

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Apple, Liu’nun şirketten ayrıldıktan haftalar sonra şirkete ait bir bilgisayarı iade etmediğini ve bir kimlik doğrulama açığından yararlanarak cloud tabanlı ağ depolama sistemine erişim sağladığını iddia ediyor. Ayrıca Liu’nun gizli dosyaları indirdiği ve OpenAI’a katılmadan önce güvenlik ekibiyle sorun yaşamaması için başka bir çalışan arkadaşına talimat verdiği ileri sürülüyor.

Şirket içi yazışmalar açıklandı

Suçlamalara resmî mahkeme savunmasının ötesinde kamuoyu önünde yanıt vermeyi tercih eden OpenAI, "Apple is getting this wrong" başlıklı bir blog yazısı yayımladı.

Yayımlanan yazıda Apple’ın suçlamaları "dikkatsiz, saldırgan ve garip bir şekilde kişisel" olarak nitelendirildi. Dava konusu iddiaları çürütmek adına iMessage ve e-posta ekran görüntülerini paylaşan OpenAI, Apple’ın tedbir kararı talebinin asılsız bilgilere dayandığını belirtti.

OpenAI tarafından yapılan açıklamada, Apple’ın iddia ettiği gizli bilgilere sahip olmadıkları ve bunları talep de etmedikleri vurgulandı. Eski çalışan Chang Liu hakkındaki ağ erişimi iddialarına yanıt veren şirket, Liu’nun ayrıldıktan sonra erişim sağlamasının sebebinin Apple çalışanlarının yardım istemek amacıyla kendisine ulaşması olduğunu savundu. Sistemde kalan bu erişim izninin Apple’ın kendi yetki yönetimindeki yetersizliklerden kaynaklanan kronik bir sorun olduğu öne sürüldü.

"Soyadlar karıştırılmış"

Dava dosyasında yer alan diğer bir iddia ise Tang Tan’ın iş mülakatları sırasında Apple çalışanlarından gizli bilgiler istediği yönündeydi. OpenAI ise Tan’ın ekibine diğer şirketlerin gizli bilgilerinin kesinlikle kullanılmaması gerektiği hususunda net talimatlar verdiğini dile getirdi.

Yayımlanan iletişim belgelerinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise hukuk ekipleri arasındaki iletişim hatası oldu. OpenAI, Apple’ın ilk incelemelerine yanıt verilmediği yönündeki iddiaları reddederek, Apple’ın dış hukuk bürosunun benzer iki soyadını karıştırarak yanlış kişiye e-posta gönderdiğini ve OpenAI Genel Hukuk Danışmanı ile görüşme yapmadıklarını kabul ettiğini ifşa etti. OpenAI, her iki şirketin hukuk temsilcileri arasındaki e-postaları ve mesajlaşmaları blog gönderisinde eksiksiz şekilde kamuoyuna sundu.

OpenAI'ın davayla ilgili yayımladığı belgelere buradan ulaşabilirsiniz.