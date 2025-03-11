OpenAI, CoreWeave isimli bir bulut teknolojileri şirketine 11,9 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu yatırım, OpenAI ile Microsoft arasındaki rekabeti biraz daha kızıştıracak gibi görünüyor.

Yapay zekâ sektörünün öncü isimlerinden OpenAI ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan bir habere göre şirket, GPU ağırlıklı bulut servis sağlayıcısı CoreWeave'e 11,9 milyar dolarlık yatırım yapacak. Kaynaklar, tarafların çoktan anlaşmaya vardıklarını ifade ediyorlar.

Edinilen bilgilere göre OpenAI, bu anlaşmaya paralel olarak 350 milyon dolarlık CoreWeave hissesi alacaklar. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği şimdilik belli değil. Çünkü CoreWeave, daha geçtiğimiz hafta halka arz olmak için gerekli başvuruyu yaptı. Bu anlaşma, en çok da CoreWeave'i sevindirecek gibi görünüyor çünkü şirket, Microsoft'tan sonra ikinci bir büyük müşteri kazanmış oldu.

CoreWeave, tam olarak ne yapıyor?

CoreWeave, yapay zekâ bulut sektöründe dikkat çeken bir yere sahip. Şirketin yüzde 6'sı NVIDIA'nın elinde. Ayrıca şirkete ait merkezde 250 binden fazla NVIDIA GPU'su bulunuyor. Microsoft ise CoreWeave'in en büyük müşterisi. 2024 yılında şirket gelirlerinin yüzde 62'si, Microsoft'tan sağlandı.

Bu gelişme, her geçen gün biraz daha artan OpenAI Microsoft rekabetine yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor. Zira OpenAI, bu yatırım ile hem Microsoft'un kullandığı bulut hizmetlere erişim hakkı kazanacak hem de en büyük müşterisi Microsoft olan bir firmanın ortaklığını almış olacak. Bakalım Microsoft, OpenAI'ın bu hamlesine nasıl karşılık verecek...