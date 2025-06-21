OpenAI, özel GPT özelliğine birden fazla model seçimi yapabilme imkânı tanıyan yeni bir güncelleme ekledi. GPT-4o dışında farklı modellerin de özel GPT’lerde kullanılabilmesine olanak sağlayan yeni bir özellik duyuruldu. GPT’lerde varsayılan model ayarı devreye alındı.

OpenAI, özel GPT’lerde model seçimini genişletti. Artık kullanıcılar, sadece GPT-4o ile sınırlı kalmadan farklı modelleri de tercih edebiliyor.

OpenAI’ın 2023 sonunda kullanıma sunduğu özel GPT özelliği, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş sohbet botları oluşturmasına imkân tanıyor. Bu botlara önceden talimatlar, bilgiler ve çeşitli görevler eklemek mümkün.

GPT’lerde varsayılan model ayarı devreye alındı

Yeni güncellemeyle birlikte artık sadece GPT-4o değil; GPT-4.5, GPT-4.1, GPT-4.1-mini, o3, o4-mini ve o4-mini-high gibi farklı modeller de özel GPT’lerde kullanılabiliyor. Model seçenekleri artarken, OpenAI kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak için “önerilen model” adında bir varsayılan ayar da ekledi. Bu ayar sayesinde özel GPT her açıldığında otomatik bir modelle başlıyor. Eğer bu model kullanıcıya açık değilse, sistem benzer bir modeli devreye sokuyor.

Yine de bazı kısıtlamalar var. Eğer özel GPT’nizde API çağrısı, web’de gezinme ya da kod çalıştırma gibi “eylem” özellikleri varsa, model seçimi şu an için sınırlı kalıyor. Ayrıca bu özellikler şu anda yalnızca Pro, Plus ve Team kullanıcılarına açık. Kurumsal ve eğitim planı kullananların ise biraz daha beklemesi gerekiyor. Model seçme özgürlüğü özel GPT’leri daha esnek hale getiriyor ama bu değişikliğin ne kadar benimseneceği zamanla belli olacak.