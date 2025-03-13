OPPO, aşırı uygun fiyatlı olmasına rağmen günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabilecek yeni telefonu OPPO A5 Pro (4G)'yi duyurdu. Telefon, askeri düzeyde dayanıklılık sağlıyor.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "A5 Pro (4G)"yi duyurdu. Askeri düzeyde dayanıklılık sağlıyor olmasıyla öne çıkan telefon, uygun fiyatı ile de tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Peki OPPO A5 Pro (4G) tüketicilere neler vadediyor?

OPPO'nun yeni akıllı telefonunda HD+ çözünürlük sunan 6.67 inç LCD ekran bulunuyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Parmak izi okuyucu sensörü yan panele monte edilmiş olan telefon, suya karşı dayanıklılık için IP69 sertifikası sunuyor. Telefon, maksimum dayanıklılık için 14 farklı askeri testten geçirildi.

Karşınızda OPPO A5 Pro (4G)

Qualcomm'un Snapdragon 6s Gen 1 işlemcisinden güç alan OPPO A5 Pro (4G), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile eşleştirildi. 45W hızlı şarj desteğine sahip 5.800 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan telefon, Android 15 tabanlı ColorOS 15 arayüzü ile çalışıyor. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 ve çift hoparlör gibi özellikler de mevcut.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera bulunuyor. Dikey olarak hizalanan bu kameralar, yapay zekâ ile destekleniyor.

OPPO A5 Pro (4G) teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, HD+ (1604 x 720 piksel), 90 Hz, 1.000 nit, LCD İşlemci Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 RAM 8 GB (LPDDR4X) Depolama 256 GB (UFS 2.1) Ön Kamera 8 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) Batarya 45W 5.800 mAh İşletim Sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO A5 Pro (4G) fiyatı: