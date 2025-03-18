OPPO, A5 ve A5 Energy Edition modellerini duyurdu. İşte yeni telefonların işlemci, ekran, kamera ve batarya özellikleri.

OPPO, A5 serisini büyütmeye devam ediyor. 2024’ün sonunda A5 Pro modelini tanıtmıştı, şimdi ise aileye iki yeni üye katıldı: OPPO A5 ve OPPO A5 Energy Edition.

OPPO, OPPO A5 ve OPPO A5 Energy Edition'ı tanıttı. İşte merakla beklenen modeller ile ilgili tüm detaylar!

OPPO A5 özellikleri

OPPO A5'in Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç aldığı paylaşıldı. Cihazda 6,7 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğe sahip ve 120 Hz yenileme hızı sunan bir ekran bulunuyor. Ön kameranın 8 MP çözünürlüğe sahip olduğu ve ekranın üst kısmındaki delikte konumlandırıldığı belirtildi. Ayrıca ekranın altına parmak izi okuyucunun entegre edildiği aktarıldı. Telefonun arka kısmında geniş bir kamera modülü yer alıyor. Bu modülde 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörünün bulunduğu açıklandı. LED flaşın modülde yer aldığı, ayrıca dördüncü yuva olarak tasarım amaçlı bir alanın konumlandırıldığı ifade edildi.

Cihazın 6.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğu ve 45W hızlı şarj desteği sunduğu belirtildi. IP69 sertifikasına sahip olan telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olduğu açıklandı. Bağlantı özellikleri arasında 360 derece NFC desteğinin yer aldığı paylaşıldı. Yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı ColorOS 15’in kullanıldığı aktarıldı. Telefonun 185 gram ağırlığında ve 7,65 mm kalınlığında olduğu, ekran çerçevesinin ise 1,39 mm inceliğinde olduğu belirtildi.

OPPO A5 renk seçenekleri:

Zircon Black (mor tonlarında)

Crystal Diamond (pembe tonlarında)

Mavi

OPPO A5 fiyatları:

8 GB RAM + 128 GB depolama – 180 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama – 210 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama – 250 dolar

12 GB RAM + 512 GB depolama – 275 dolar

OPPO A5 Energy Edition özellikleri

OPPO A5 Energy Edition’ın standart OPPO A5 ile benzer teknik özelliklere sahip olduğu, ancak bazı farklılıklar içerdiği belirtildi. Cihazın Dimensity 6300 işlemciden güç aldığı ve 6,67 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüklü bir LCD ekran ile donatıldığı paylaşıldı. Arka kısımda 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunduğu aktarıldı.

Batarya kapasitesinin 5.800 mAh olduğu ve 45W hızlı şarj desteği sunduğu açıklandı. Yazılım tarafında, Android 15 tabanlı ColorOS 15’in kullanıldığı belirtildi. OPPO’nun bu modelde de IP69 sertifikasını, 360 derece NFC desteğini ve askeri dayanıklılık standartlarını koruduğu ifade edildi.

OPPO A5 Energy Edition renk seçenekleri:

Amber Black (kahverengi tonlarında)

Jade Green (yeşil)

Agate Powder (pembe degrade)

OPPO A5 Energy Edition fiyatları: