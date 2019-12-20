Bütçe Dostu Oppo A91 ve Oppo A8 Modelleri Tanıtıldı

Oppo, bugün uygun bütçeli A serisi için iki adet telefon tanıttı. Çinli akıllı telefon üreticisi, orta segment telefonları A91 ve A8 modellerini tanıtırken özellikle oldukça uygun fiyatlara dikkat çekti.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, bugün sabah saatlerinde 2 yeni akıllı telefon modeli tanıttı. Bütçe dostu modellerini piyasaya sürdüğü A serisi için tanıttığı iki telefon ile dikkat çeken Oppo, özellikle bu modellerdeki fiyatlarla ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Orta segment olan bu iki akıllı telefon modeli, ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek ve daha sonrasında diğer ülkelere de sunulacak ancak bunun ne zaman olacağı bilinmiyor.

Oppo A91, 6,4 inçlik FHD + AMOLED bir ekrana sahip ve bu ekranda 16 MP’lik selfie kamerasını barındıran bir adet damla çentik bulunuyor. Oppo, parmak izi tarayıcısını da bu ekranın içine yerleştirmeyi uygun görmüş. Telefonun arka tarafında ise dörtlü kamera kurulumu bulunuyor ve bu kamera kurulumunun ana sensörü 48 megapiksel çözünürlükte. Bu sensöre ek olarak 8 MP’lik ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik algılayıcı bulunuyor.

Oppo’nun tanıttığı bir diğer model olan A8 ise 6,5 inçlik HD+ IPS ekrana sahip ve bu ekranda diğer model gibi bir damla çentik bulunuyor. Bu damla çentiğin içerisinde 8 MP’lik selfie kamerası bulunan cihazın arkasında 12 MP’lik bir ana kamera sensörü bulunuyor ve buna ek olarak 2 MP’lik derinlik algılayıcı sensör yer alıyor. Bu modelde Oppo, parmak izi tarayıcıyı cihazın arka tarafına yerleştirmiş.

Oppo A91 teknik özellikleri:

Ekran: 6,4 inçlik FHD+ AMOLED ekran

6,4 inçlik FHD+ AMOLED ekran İşlemci: MediaTek Helio P70

MediaTek Helio P70 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB (256 GB’a kadar microSD desteği)

128 GB (256 GB’a kadar microSD desteği) Arka Kamera: 48 MP (f/1,8) ana sensör, 8 MP (f/2,2) ultra geniş açılı sensör, 2 MP (f/2,4) makro lensi, 2 MP (f/2,4) derinlik algılayıcı

48 MP (f/1,8) ana sensör, 8 MP (f/2,2) ultra geniş açılı sensör, 2 MP (f/2,4) makro lensi, 2 MP (f/2,4) derinlik algılayıcı Ön Kamera: 16 MP (f/2,0)

16 MP (f/2,0) Batarya: 4.000 mAh, 30 W VOOC 3.0 hızlı şarj desteği

4.000 mAh, 30 W VOOC 3.0 hızlı şarj desteği Bağlantı: Wi-Fi 802.11, LTE, GPS, çift SIM, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802.11, LTE, GPS, çift SIM, Bluetooth 5.0 İşletim Sistemi: Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1

Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1 Renkler: Kırmızı, Mavi, Gradyan Siyah

Kırmızı, Mavi, Gradyan Siyah Boyutlar: 7,9 mm kalınlık

7,9 mm kalınlık Ağırlık: 172 gram

Oppo A8 teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inçlik IPS LCD ekran

6,5 inçlik IPS LCD ekran İşlemci: MediaTek MT6765 Helio P35

MediaTek MT6765 Helio P35 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB (256 GB’a kadar microSD desteği)

128 GB (256 GB’a kadar microSD desteği) Arka Kamera: 12 MP (f/1,8) geniş açılı ana sensör, 2 MP (f/2,4) makro lensi, 2 MP (f/2,4) derinlik algılayıcı

12 MP (f/1,8) geniş açılı ana sensör, 2 MP (f/2,4) makro lensi, 2 MP (f/2,4) derinlik algılayıcı Ön Kamera: 8 MP (f/2,0) ana sensör

8 MP (f/2,0) ana sensör Batarya: 4.230 mAh

4.230 mAh Bağlantı: Wi-Fi 802.11, LTE, GSM, GPS

Wi-Fi 802.11, LTE, GSM, GPS İşletim Sistemi: Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1

Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1 Renkler: Yeşil, Siyah

Yeşil, Siyah Boyutlar: 163,9 x 75,5 x 8,3 mm

163,9 x 75,5 x 8,3 mm Ağırlık: 180 gram

Oppo, bu iki akıllı telefon modelini de aralık ayı içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyor. 26 Aralık’ta piyasaya sürülecek olan akıllı telefonlardan Oppo A8’in fiyatı 170 dolar (1.008 TL) olarak belirlendi. Oppo A91 ise 285 dolar (1.681 TL) fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.