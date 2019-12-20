Bütçe Dostu Oppo A91 ve Oppo A8 Modelleri Tanıtıldı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, bugün sabah saatlerinde 2 yeni akıllı telefon modeli tanıttı. Bütçe dostu modellerini piyasaya sürdüğü A serisi için tanıttığı iki telefon ile dikkat çeken Oppo, özellikle bu modellerdeki fiyatlarla ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Orta segment olan bu iki akıllı telefon modeli, ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek ve daha sonrasında diğer ülkelere de sunulacak ancak bunun ne zaman olacağı bilinmiyor.
Oppo A91, 6,4 inçlik FHD + AMOLED bir ekrana sahip ve bu ekranda 16 MP’lik selfie kamerasını barındıran bir adet damla çentik bulunuyor. Oppo, parmak izi tarayıcısını da bu ekranın içine yerleştirmeyi uygun görmüş. Telefonun arka tarafında ise dörtlü kamera kurulumu bulunuyor ve bu kamera kurulumunun ana sensörü 48 megapiksel çözünürlükte. Bu sensöre ek olarak 8 MP’lik ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro sensör ve 2 MP derinlik algılayıcı bulunuyor.
Oppo’nun tanıttığı bir diğer model olan A8 ise 6,5 inçlik HD+ IPS ekrana sahip ve bu ekranda diğer model gibi bir damla çentik bulunuyor. Bu damla çentiğin içerisinde 8 MP’lik selfie kamerası bulunan cihazın arkasında 12 MP’lik bir ana kamera sensörü bulunuyor ve buna ek olarak 2 MP’lik derinlik algılayıcı sensör yer alıyor. Bu modelde Oppo, parmak izi tarayıcıyı cihazın arka tarafına yerleştirmiş.
Oppo A91 teknik özellikleri:
- Ekran: 6,4 inçlik FHD+ AMOLED ekran
- İşlemci: MediaTek Helio P70
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB (256 GB’a kadar microSD desteği)
- Arka Kamera: 48 MP (f/1,8) ana sensör, 8 MP (f/2,2) ultra geniş açılı sensör, 2 MP (f/2,4) makro lensi, 2 MP (f/2,4) derinlik algılayıcı
- Ön Kamera: 16 MP (f/2,0)
- Batarya: 4.000 mAh, 30 W VOOC 3.0 hızlı şarj desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, LTE, GPS, çift SIM, Bluetooth 5.0
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1
- Renkler: Kırmızı, Mavi, Gradyan Siyah
- Boyutlar: 7,9 mm kalınlık
- Ağırlık: 172 gram
Oppo A8 teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inçlik IPS LCD ekran
- İşlemci: MediaTek MT6765 Helio P35
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB (256 GB’a kadar microSD desteği)
- Arka Kamera: 12 MP (f/1,8) geniş açılı ana sensör, 2 MP (f/2,4) makro lensi, 2 MP (f/2,4) derinlik algılayıcı
- Ön Kamera: 8 MP (f/2,0) ana sensör
- Batarya: 4.230 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11, LTE, GSM, GPS
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1
- Renkler: Yeşil, Siyah
- Boyutlar: 163,9 x 75,5 x 8,3 mm
- Ağırlık: 180 gram
Oppo, bu iki akıllı telefon modelini de aralık ayı içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyor. 26 Aralık’ta piyasaya sürülecek olan akıllı telefonlardan Oppo A8’in fiyatı 170 dolar (1.008 TL) olarak belirlendi. Oppo A91 ise 285 dolar (1.681 TL) fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.