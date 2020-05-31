OPPO Reno 4 ve Reno 4 Pro'nun Gerçek Görüntüleri

OPPO'nun yeni akıllı telefon serisi olan Reno 4 ve Reno 4 Pro'nun tanıtım tarihi geçtiğimiz günlerde şirket tarafından 5 Haziran olarak açıklanmıştı ve donanımsal bazı özellikleri de daha önce sızdırılmıştı. Şimdi ise bu iki modelin, henüz satışa sunulmadan önce gerçek görüntüleri sızdırıldı.

OPPO'nun, çıkış tarihi 5 Haziran olarak açıklanan iki yeni modeli Reno 4 ve Reno 4 Pro'nun render görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Reno 4 Pro'nun daha önce sızdırılan teknik özellikleri ise şu şekildeydi; 6.5 inçlik 90 Hz yenileme hızına sahip ekran, 32 MP ön kamera, 48 + 12 + 13 MP üçlü arka kamera, Snapdragon 765G işlemci ve 4000 mAh değerinde batarya.

OPPO Reno 4'ün ise teknik özellikleri şu şekildeydi; 6.4 inçlik 1080p çözünürlüğünde ekran, Snapdragon 765G işlemci, 32 + 2 MP ikili ön kamera, 48 + 8 +2 MP üçlü arka kamera ve yine Pro modelinde olduğu gibi 4000 mAh değerinde batarya. Bu iki model birbirine yakın görünsede ortaya çıkan görüntülerde asıl birbirlerinden ayrıldıkları nokta tasarımda ortaya çıkıyor. Gelin bu fotoğraflara hep beraber göz atalım.

OPPO Reno 4 Pro'nun sızdırılan fotoğrafları:

OPPO Reno 4 Pro'nun fotoğraflarına baktığımızda, ekran gövde oranı oldukça geniş, tek çentikli ekran yapısında bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu sayede Reno 4 Pro, 6.5 inçlik ekranı ile ön kısımdaki alanın neredeyse hepsini kullanabiliyor. Arka kısmında ise alt alta sıralanmış 3 kameradan oluşa modül yer alıyor.

OPPO Reno 4'ün sızdırılan fotoğrafları:

OPPO Reno 4'ün fotoğraflarına baktığımızda ise bizi ekran gövde oranı daraltılmış bir telefon karşılıyor. İki çentikli bir ekran kullanılan Reno 4'ün ekranın alt kısmına ise oldukça büyük ve kötü görünen kaba bir çentik eklenmiş durumda. Ayrıca Reno 4'ün arka kısmı da Reno 4 Pro ile aynı kamera tasarımına sahipken, arka kapak kaplamasının daha mat bir materyal ile yapılmış olduğu görülebiliyor. Kamera megapikselleri dışında Reno 4'ü Pro modelinden ayıran asıl nokta ekranın altında yer alan bu geniş çentik oluyor.

Reno 4'ün tasarımında 6.3 inçlik ekranın bu şekilde kötü kullanılması bize, iki modelinde aynı işlemciye sahip olmasına rağmen insanları Pro modeline daha fazla yönlendirmek istediklerini düşündürüyor.