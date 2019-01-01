OPPO'nun R15 serisinde bulunan akıllı telefonlar ColorOS 5.2.1 güncellemesine sahip oldu.

OPPO kendi özel arayüzü ColorOS'un 5.2.1 sürümünü OPPO R15 serisi akıllı telefonları için yayınladı. OPPO R15 akıllı telefonları güncelleme ile arayüz performans iyileştirmelerinin yanı sıra, Hyper Boost ve yapay zeka özelliklerine de kavuştu. Güncelleme an itibariyle OPPO R15 ve OPPO R15 Dream Mirror Edition akıllı telefonları için kademeli olarak dağıtılıyor.

ColorOS 5.2.1 güncellemesi ile cihazlara gelen Yapay Zeka Asistan; güç tuşuna yarım saniye basıldığında açılıyor, yazıları taramak, resimleri dilden dile çevirmek, belge taramak, soruları cevaplamak vb. işler için kullanılabiliyor ve cihazlara kullanıcıların ne zaman araç sürdüğünü otomatik olarak algılayan ve bildirimleri engelleyen Akıllı Araç Modu'nu getiriyor.

Akıllı telefonlara gelen güncelleme ile OPPO'nun oldukça övündüğü Hyper Boost teknolojisi, akıllı yan çubuk, güç tuşuna uzun basıldığında cihazın yeniden başlamasını, 5 kez basıldığında ise acil servisleri aramayı sağlayan SOS özelliği, batarya ve sistem belleği tasarrufu sağlama amacıyla "uygulama dondurma" özelliği de ekleniyor. Aynı zamanda kullanıcılar artık video düzenlemelerinde cihazın içinde bulunan yazılımı kullanabilecek ve bu bağlamda 3. parti bir yazılıma ihtiyaç duymayacaklar.