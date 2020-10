Sony Pictures Entertainment'ın Brezilya Pazarlama Müdürü Camila Pacheco, Örümcek Adam 3'ün ilk bakışının bu yıl bitmeden yayınlanacağını doğruladı. Filmin 16 Aralık 2021'deki vizyon tarihini koruyacağını da belirten Pacheco, Morbius ve Venom: Let There Be Carnage'ın vizyon tarihleri hakkında da konuştu.

Latin Amerika'nın en büyük film etkinliği olan ExpoCine, geçtiğimiz günlerde çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Etkinliğin en büyük isimleri arasında Walt Disney Studios, Warner Bros., Universal, Netflix ve Sony Pictures gibi yapım stüdyoları yer alıyordu. Çevrimiçi etkinliğin bir parçası olarak Sony Pictures Entertainment'ın Brezilya Pazarlama Müdürü Camila Pacheco, Örümcek Adam 3 hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Prodüksiyonun devam ettiğini doğrulayan Pacheco, filme dair ilk bakışın önümüzdeki aralık ayında geleceğini de açıkladı. Murphy's Multiverse'in raporuna göre aralık ayında yayınlanacak şey bir tür ön izleme ya da tanıtım fragmanı olacak. İlk iki filmin fragmanı da aralık ayında yayınlanmıştı: Serinin önceki iki filmi olan Örümcek Adam: Eve Dönüş ve Örümcek Adam: Evden Uzakta'nın fragmanı da sırasıyla 2016 ve 2018'in aralık aylarının ilk haftasında yayınlanmıştı. Bu sebeple Örümcek Adam 3'ün ön izleme veya fragmanını aralık ayının ilk haftasında görmemiz pek de sürpriz olmaz. Sony ve Marvel stüdyoları tarafından geliştirilen üçüncü film, Disney tarafından ortaklaşa finanse edilen ilk proje olacak. Anlaşma kapsamında Marvel'ın ana şirketi, bütçenin %25'ini karşılayacak. Spidey'nin ürün haklarını halihazırda elinde bulunduran şirket, filmin gelirlerinin dörtte birini alacak. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, 2019 yılındaki bir açıklamasında Örümcek Adam 3'ü "Peter odaklı ve Peter tabanlı" olarak tanımlamıştı. Bu noktada yeni film, Peter'ın akıl hocası Iron Man ölmüş ve Örümcek Adam'ın gizli kimliği tüm dünyaya ifşa edilmişken Peter Parker'ı daha bağımsız bir süper kahramana dönüştürecek gibi görünüyor. İLGİLİ HABER Star Trek: Discovery, Yeni Sezonda Daha Önce Hiç Gidilmemiş Bir Zaman Dilimine Gidiyor Örümcek Adam 3'ün üretim sürecine çoktan başlandığını belirten Camila Pacheco, ayrıca filmin 16 Aralık 2021'deki vizyon tarihini koruyacağını da doğruladı. Pacheco ayrıca Morbius ve Venom: Let There Be Carnage filmlerinin Mart 2021 ve Haziran 2021 vizyon tarihlerini koruduğunu da belirtti.

Kaynak : https://www.murphysmultiverse.com/spider-man-3-first-look/

