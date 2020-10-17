2017 yılında CBS All Access platformunda yayın hayatına başlayan Star Trek: Discovery'nin 3. sezon ilk bölümü geçtiğimiz perşembe günü yayınlandı. Yapım, yeni sezonda izleyicileri daha önce hiç gidilmemiş bir zaman dilimine götürüyor.

Hikayesi orijinal Star Trek serisinden 10 yıl önce başlayan Star Trek: Discovery, geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bölümüyle üçüncü sezonuna başlamıştı. İlk iki sezonda büyük beğeni toplayan yapım, U.S.S. Discovery mürettebatının evreni keşfetmelerine odaklanıyor.

En iyi Star Trek yapımlarından biri olarak gösterilen Discovery'nin ilk sezonu 2017'de, ikinci sezonu ise 2019 yılında yayınlanmaya başlamıştı. Hafta içerisinde üçüncü sezona start veren dizi, ilk bölümüyle olumlu tepkiler aldı ve şimdiden 4. sezon onayını kapmayı başardı.

Star Trek: Discovery 3. sezon konusu:

Yeni sezon, geçtiğimiz sezonun finalinde bulundukları zamandan yaklaşık 1000 yıl ilerideki bir geleceğe giden Michael Burhnam ve arkadaşlarının yaşadıklarına odaklanıyor. 2. sezonun ardından bir uçurumda başlayan bu sezonda, uzak gelecekteki U.S.S. Discovery mürettabatının neler yaşayacağını göreceğiz.

Bu yeni senaryo, dizinin daha önce Star Trek serisinde keşfedilmemiş bir zaman diliminde hikayeler anlatmasına olanak tanıyacak. Dizinin 3. sezon özeti ise şu şekilde:

"Komutan Burnham'i solucan deliğine kadar takip ettiğimiz 2. sezon finalinin ardından Star Trek: Discovery'nin 3. sezonunda, U.S.S. Discovery mürettebatı, bir zamanlar ev dedikleri yerden uzakta, bilinmeyen bir geleceğe iniş yapıyor. Şimdi belirsizliklerle dolu bir zamanda yaşayan U.S.S Discovery mürettebatı, bazı yeni arkadaşların da yardımıyla Federasyon'a umut vermek için birlikte çalışmak zorundadır."

Discovery'nin 3. sezonu geçtiğimiz perşembe günü yayınlanan ilk bölümle başladı. Her hafta bir bölüm yayınlanacak olan dizi, 7 Ocak'ta yayınlanacak 13. bölümle birlikte sezon finali yapacak. ABD'deki kullanıcıların CBS üzerinden izleyebildiği yapım, diğer bölgelerde ise Netflix üzerinden izlenebiliyor.