Yeni bir yasa teklifine göre benzinli ve dizel otomobillerin ÖTV'lerinde artık birbirinden farklı oranlar bulunmayacak.

Meclise sunulan yeni yasa teklifine göre benzinli ve dizel (yani içten yanmalı motorlu) otomobillerde ÖTV oranı artık tek kalemde %80 olacak. Eskiden %45, %50 gibi farklı oranlar vardı fakat yeni düzenleme sonrası bunlar tamamen kaldırılıyor.

Elektrikli otomobiller içinse yeni bir adım geliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte artık Cumhurbaşkanına elektrikli otomobillerin menziline ve batarya kapasitesine göre farklı vergi oranları belirleyebilme yetkisi verilecek.

Benzinli ve dizel otomobillerde ÖTV oranı %80 olacak

Bu düzenlemeyle birlikte artık benzinli otomobillerde vergi matrahında indirim yapılması ya da vergi oranının düşürülmesi ihtimali ortadan kalkıyor. Öte yandan prizli hibrit araçlara uygulanan %30 vergi indirimi ise aynen devam edecek.

Yasa teklifi şu an TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda. Onaylanmasının ardından Resmî Gazete’de yayımlanacak. Elektrikli otomobillerle ilgili bu yeni vergi düzenlemesinin, yerli üretim Togg’un yeni modeli T10F satışa çıkmadan önce yürürlüğe girmesi bekleniyor.